Molti comuni avevano già approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 ma la proroga servirà a tantissimi enti anche per approvare tariffe e regolamenti. Il Bilancio di Previsione è stato prorogato al 31 luglio 2023

Chiesta da tantissimi Comuni, la proroga per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 degli Enti Locali arriva in extremis con il parere favorevole della Conferenza Stato Città che ha approvato la richiesta dell’ANCI. La data ultima per approvare il Bilancio di Previsione 2023-2015 è stata dunque prorogata al 31 luglio 2023.

E sebbene molti enti locali avessero già approvato il bilancio di previsione, la proroga servirà non solo ai Comuni ritardatari ma anche a quelli che vorranno intervenire in corso d’opera sui regolamenti e sulle tariffe. In gioco soprattutto la tassa rifiuti oltre che i regolamenti TARI, da adeguare necessariamente alle ultime novità dell’ARERA.

Ora i comuni avranno tempo fino al 31 luglio 2023 per procedere con l’approvazione del Bilancio di Previsione.