Quali sono le particolarità delle scarpe Caterpillar? Come indossarle alla moda?

Stai cercando degli scarponcini alla moda e perfetti per il periodo invernale? L’azienda statunitense CAT, con sede a Peoria, nello stato dell’ Illinois, è da decenni che produce scarpe top di gamma per i periodi invernali o scarponcini da montagna e antinfortunistici. Caterpillar ha iniziato nel 1925 a produrre macchinari da lavoro di colore giallo e poi si è sviluppata, diventando un vero e proprio colosso del mercato mondiale e allargando i suoi confini sempre di più, arrivando quindi anche all’abbigliamento e alle scarpe. Oltre che in situazioni particolari, queste calzature, se abbinate con criterio, si possono indossare con stile e rimanendo sempre alla moda. Nelle prossime righe, andremo a vedere insieme quali sono le particolarità di queste calzature, dove acquistarle e come indossarle restando alla moda.

Quali sono le particolarità delle scarpe caterpillar?

Come scarpe sono molto particolari, in quanto riescono ad unire la comodità e la praticità con un design che rimane elegante e alla moda. Le scarpe Caterpillar, oltre ad essere la calzatura numero uno in commercio per quanto riguarda le scarpe antinfortunistiche, sono anche famose per il loro utilizzo nel periodo invernale o per le passeggiate su terreni scoscesi, come in montagna. La particolarità è sicuramente la suola a carro armato, che rende la scarpa molto stabile e per niente scivolosa, questa tipologia di pianta è l’ideale per avere un grip perfetto. Gli altri fattori importanti sono: il materiale con la quale è realizzata che è impermeabile e la punta del piede che molto spesso è rinforzata per rendere il tutto più sicuro. Un’altra particolarità riguarda le stringhe, che sono molto lunghe e resistenti. Questo ultimo elemento è importante, perché evita che nel tempo si sfilaccino o durante una lunga camminata o un lavoro si possano slacciare da sole.

Dove acquistare le scarpe Caterpillar?

Se non sai dove acquistare le tue nuove scarpe Caterpillar, ti consigliamo di visitare Escarpe.it, un semplice e pratico shop online dove potrai trovare il modello perfetto per le tue esigenze, qualsiasi esse siano. Escarpe.it è stato riconosciuto dal Corriere Della Sera come migliore E-commerce di scarpe del 2022. Qui portai acquistare in modo pratico e sicuro, la spedizione è garantita in pochi giorni. Per il pagamento potrai effettuarlo sia tramite carta che tramite Paypal o anche con i contanti alla consegna.

Come indossare le scarpe Caterpillar alla moda?

Le scarpe Caterpillar sono delle calzature dal tratto tipicamente invernale e ne esistono moltissimi modelli. Lo stile che presentano permette di indossarle in modi diversi, a seconda del proprio stile e delle proprie esigenze. Si possono abbinare perfettamente con un pantalone lungo, che può essere un jeans o un modello cargo, che vada a cadere sopra la scarpa. Per capire se la scarpa vi sta bene dovrete verificare che la pianta del piede si appoggi nella parte più larga della scarpa: se stringe passate subito al numero successivo. La distanza tra la punta del piede e la punta della scarpa deve essere di circa 1 cm. Per gli accessori da abbinare potete ispirarvi ai colori autunnali e quindi colori che tendono al marrone, come l’arancio o il color cammello, che riprende il colore delle scarpe. Quindi possiamo affermare che non sono l’ideale per le serate di gala, ma se abbinate correttamente possono risultare molto belle all’interno di un outfit per uscire la sera con gli amici o un pasto più formale.