Quando arrivano i rimborsi del Cashback

Cashback sospeso e rimborsi rinviati: questo l’esito del Consiglio dei Ministri che ha licenziato il decreto legge 30 giugno 2021 che affronta la questione blocco dei licenziamenti, fisco e finanza locale

Una vera e propria batosta per il cashback. Sospensione e rinvio dei rimborsi. Si riprenderà nel 2022 quando nel primo semestre prenderà il via il nuovo cashback della durata di almeno 6 mesi. Per ora però la notizia è che i rimborsi del cashback tanto attesi saranno rinviati. I pagamenti del 10% delle spese effettuate con moneta elettronica, saranno erogati nei prossimi 5 mesi.

La sospensione del cashback consentirà allo stato di risparmiare cospicui fondi da destinare agli ammortizzatori sociali. La misura, poco gradita a parte della maggioranza e al Presidente del Consiglio, subisce un colpo durissimo ma non senza tensioni nella maggioranza di Governo.

