Quando si giocherà la Copa Maradona 2021? Data e Sede

Si giocherà a Napoli la Copa Maradona 2021 tra Italia e Argentina. La Fifa ha dato l’ok per la realizzazione di questo evento che, ovviamente, rappresenta un omaggio a Diego Armando Maradona.

Le vittorie di Italia e Argentina rispettivamente agli Europei e in Coppa America hanno acceso la fantasia di molti appassionati che non hanno potuto non ricollegare questi successi a Diego Armando Maradona scomparso meno di un anno fa. Per omaggiare il ”Pibe” si è deciso di intitolare proprio a lui un nuovo trofeo che si contenderanno i campioni d’Europa e i vincitori della Coppa America.

La sfida tra Italia e Argentina si giocherà a dicembre di quest’anno o, comunque, non oltre gennaio 2022. La sede scelta, ovviamente, è stato lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli le cui mura sono state teatro delle più grandi gesta sportive del fuoriclasse argentino.

Quando si gioca la Copa Maradona?

La Copa Maradona si giocherà nell’inverno 2021/22. La data non è ancora stata stabilità con certezza ma si sa che con ogni probabilità cadrà tra il dicembre 2021 e il gennaio 2022. Ovviamente, l’organizzazione di questo evento dovrà inserirsi all’interno di un calendario che sarà molto intasato. Probabilmente si approfitterà della pausa natalizia per trovare un giorno utile a disputare questa partita che, naturalmente, avrà un valore più simbolico che calcistico.

Sicuramente si tratterà di una sfida da un punto di vista emotivo molto sentita da tutti coloro che hanno amato Diego Armando Maradona e che non aspettano altro di poterlo omaggiare nel suo stadio con un evento dal grandissimo fascino. La speranza è che la partita tra Italia e Argentina possa giocarsi con un buon numero di spettatori e che in campo siano presenti tutte le stelle che queste due Nazionali possono schierare.