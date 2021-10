Il Governo è a lavoro per il varo della legge di Bilancio 2022 ma, ovviamente, gli ostacoli sono tanti. Il dibattito politico sarà molto acceso sul tema e, pertanto, i tempi per l’approvazione del testo potrebbero essere un po’ più lunghi del previsto.

Come ogni autunno il dibattito politico si accentra attorno alla legge di Bilancio che, di fatto, rappresenta il provvedimento più importante emanato ogni anno dal Governo. Quest’anno il dibattito rischia di essere ancora più acceso: infatti, siamo di fronte a un esecutivo sostenuto da una maggioranza molto variegata e ogni partito in questo momento sembra avere la necessità di mostrarsi inflessibile su temi cari al proprio elettorato in vista della lunga corsa alle prossime elezioni politiche.

Tanti sono i temi che il premier Draghi e il ministro dell’Economia Franco dovranno affrontare in questa legge di Bilancio: infatti, c’è da mettere a punto un’alternativa a Quota 100, trovare le risorse per il tanto sbandierato taglio delle tasse e, ovviamente, bisogna decidere quali dei tanti bonus introdotti negli anni precedenti andranno rinnovati e quali no.

Quando verrà approvata la legge di Bilancio 2022?

La legge di Bilancio 2022 deve essere approvata entro e non oltre il 31 dicembre 2021 per evitare di entrare nell’esercizio provvisorio. Il Governo, naturalmente, spera di poter ”chiudere la pratica” ben prima della fine dell’anno: infatti, il DPB, documento preliminare alla stesura della vera e propria legge di Bilancio, è già stato approvato dal Consiglio dei Ministri e inviato alla Commissione Europea che dovrà approvarlo entro il 30 novembre. Successivamente potrà iniziare l’iter parlamentare che, come sempre, dovrà portare all’approvazione dello stesso e identico testo da parte di Camera e Senato.

Il Governo Draghi gode di una maggioranza molto ampia e, pertanto, il rischio di intoppi nel corso dell’iter parlamentare non sembra molto alto. Di certo le polemiche non mancheranno ma è molto improbabile che si arrivi a un vero e proprio strappo. Fino a questo momento nessuno dei partiti che compongono la maggioranza ha mai avuto la forza di far traballare realmente l’esecutivo che continua per la sua strada forte dell’autorevolezza di Mario Draghi e della debolezza di una classe politica che appare sempre più allo sbando.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2022?

Secondo quanto si apprende, la legge di Bilancio 2022 dovrebbe valere all’incirca 23 miliardi di euro. Una fetta abbondante di questa cifra nelle intenzioni del Governo dovrebbe essere destinata al taglio del così detto cuneo fiscale, vale a dire la somma delle imposte dirette e indirette che gravano sul lavoro. Ovviamente, bisognerà capire nel dettaglio quale sarà la strada che il Governo deciderà di intraprendere per arrivare a questo risultato atteso da lavoratori e imprese.

Oltre al taglio delle tasse, sul tavolo ci sono anche altri temi scottanti come, per esempio, quello della sostituzione di Quota 100 che non verrà rinnovata per il prossimo anno. Il Governo sembra essere indirizzata verso Quota 102 ma bisognerà vedere che tipo di compromesso si riuscirà a trovare con le forze politiche che compongono la maggioranza.