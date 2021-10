Quanto costa un trapianto di capelli FUE all’estero?

Sempre più persone stanno pensando a un trapianto di capelli per tornare a piacersi, ma quali sono i costi da sostenere per una simile operazione? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul mondo dei trapianti di capelli.

La scienza sta facendo passi da gigante in tantissimi settori. Oggi come oggi anche il naturale fenomeno della perdita dei capelli può essere contrastato grazie a sofisticatissime tecniche di trapianto che permettono di poter tornare a godere di una capigliatura perfetta in maniera sicura, comoda e assolutamente perfetta dal punto di vista estetico.

È noto a tutti come molti personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport siano ricorsi al trapianto di capelli e ciò, ovviamente, ha contribuito a sdoganare questo tipo di intervento che, però, molti ritengono proibitivo dal punto di vista economico. Quanto costa realmente un trapianto di capelli? Andiamo insieme a fare una panoramica delle varie alternative.

Quanto costa un trapianto di capelli?

Il costo di un trapianto di capelli varia in base alla tecnica utilizzata, al numero di capelli impiantati ma anche al Paese in cui viene eseguito l’intervento. Una delle tecniche più utilizzate in questo ambito è la così detta tecnica FUE che prevede il prelievo diretta delle unità follicolari sul donatore per poi impiantarli sul ricevente. Non sempre è facile trovare donatori disponibili per questo tipo di tecnica: infatti, per eseguire questo tipo di operazione è necessario rasare a zero il donatore in modo tale da rendere facile l’estrazione delle unità follicolari. Ciò, ovviamente, incide sul prezzo che però può essere tenuto più basso eseguendo il trapianto in Paesi esteri come, per esempio, l’Ungheria.

In Italia il costo di un trapianto di capelli FUE può raggiungere cifre anche molto elevate a seconda del numero di capelli che si decide di impiantare. Come anticipato, però, esistono soluzioni più economiche per chi è disposto ad andare all’estero per eseguire l’intervento. L’Ungheria, per esempio, è uno dei Paesi in cui il trapianto di capelli con tecnica FUE risulta essere più economico: infatti, a Budapest per l’impianto di 5000 capelli possono bastare €2.490 a fronte dei quasi €7.700 richiesti mediamente in Italia per un intervento di simile livello. Naturalmente, ci sono da tenere in considerazione anche i costi di viaggio e di soggiorno ma il risparmio è così alto da rendere secondarie queste spese aggiuntive.