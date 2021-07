Raffaella Carrà: canzoni, programmi TV e grandi successi

Raffaella Carrà è stata un’artista a tutto tondo che ha segnato la storia della televisione. Ecco quali sono i più grandi successi dell’artista scomparsa all’età di 78 anni.

La notizia della morte di Raffaella Carrà ha colpito milioni di italiani cresciuti in un’epoca in cui la televisione era dominata dalle performance di un’artista unica nel panorama italiano. Raffaella Carrà, al secolo Raffaella Maria Roberta Pelloni, è stata ballerina ma anche una showgirl a tutto tondo che ha saputo sfatare tantissimi tabù in una Italia che si affacciava alla modernità.

In queste ore si sta facendo a gara a ritirar fuori i grandi successi di Raffaella Carrà e ognuno ha il proprio ricordo del cuore di un’artista che ha attraversato praticamente tutte le ere della televisione italiana. Ecco una raccolta dei più grandi successi di Raffaella Carrà nel corso della sua carriera.

Raffaella Carrà, come detto, ha vissuto tutte le varie fasi della televisione italiana: infatti, la sua carriera è iniziata nel 1961 quando la TV stava entrando nelle case degli italiani per stupirli con i suoi varietà. Tutti ricordano canzoni come ”Tanti auguri (come è bello far l’amore)”, il ”Tuca tuca” ma grandi soddisfazioni le hanno dato anche i suoi programmi televisivi storici come, per esempio, ”Domenica in”, ”Pronto, Raffaella?”, ”Canzonissima”, ”Fantastico” e il celeberrimo ”Carràmba! Che sorpresa?”. L’ultima esperienza televisiva risale al 2019 quando per Rai Tre realizzò la trasmissione ”A raccontare cominci tu” in cui intervistò in maniera innovativa personaggi dello spettacolo e dello sport.