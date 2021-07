È morta Raffaella Carrà, ad annunciarlo è stato il coreografo Sergio Iapino che con un commovente messaggio ha comunicato a tutti la scomparsa della ballerina e cantante che ha segnato un’epoca nel mondo della spettacolo italiano. La Carrà era malata da un po’ di tempo ma il massimo riserbo è stato sempre mantenuto circa le condizioni di salute dell’artista che da poco aveva compiuto 78 anni.

In questi minuti la notizia sta facendo il giro del mondo e sta raggiungendo tantissimi ammiratori che hanno amato le straordinarie performance offerte da Raffaella Carrà nei lunghi anni sulla cresta dell’onda. Naturalmente, ancora nulla si sa circa i funerali dell’artista che, a quanto pare, avrebbe chiesto una celebrazione abbastanza sobria.

Che malattia aveva Raffaella Carrà?

Non si sa di preciso quale fosse la malattia che aveva colpito Raffaella Carrà che negli ultimi tempi era stata costretta al ritiro dalle scene. Solo le persone più vicine all’artista erano a conoscenza delle sue condizioni di salute: infatti, tutti i suoi amici e colleghi che in questi momenti stanno esprimendo un ricordo della Carrà stanno affermando di essere allo scuro della sua malattia. Come detto, essendo nata il 18 giugno 1943, Raffaella Carrà aveva compiuto da poco 78 anni. La sua carriera televisiva è durata sessant’anni e ha tenuto incollati ai teleschermi milioni di italiani che apprezzavano la sua versatilità e anche la sua capacità di essere sempre un passo avanti rispetto alla cultura corrente.

Chi era Raffaella Carrà?

Raffaella Carrà è stata ballerina, attrice, conduttrice e showgirl a tutto tondo. Le sue prime apparizioni televisive risalgono al 1961 e da quel momento ha preso il via una carriera che è stata costellata di grandi successi. Tutti ricordano successi come il ”Tuca tuca” o ”Tanti auguri (come è bello far l’amore)”. I più giovani la ricordano alla guida di un programma di grandissimo successo come ”Carramba che sorpresa” andato in onda su Rai a partire dal 1995.