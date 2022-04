Rimedi naturali ed efficaci contro il mal di gola

Il mal di gola è il nemico che più di ogni altro crea fastidi e malumori in un periodo, quello primaverile, in cui il raffreddore è dietro l’angolo a causa degli sbalzi di temperatura e più in generale del passaggio da una stagione all’altra che spesso e volentieri mettono a dura prova la nostra pazienza. Più comunemente, il mal di gola è causato dai virus del raffreddore e presenta la sintomatologia più classica in cui la sensazione di bruciore e dolore la fanno da padroni: tosse, naso chiuso e anche febbre.

Se ci si trova di fronte a un problema serio allora si consiglia di consultare il proprio medico di fiducia che fornice il trattamento farmaceutico adatto a contrastarla; invece, in caso di mal di gola blando, non mancano le cosiddette soluzioni “fai-da-te” ma ugualmente efficaci.

Adesso elenchiamo i rimedi naturali più efficaci contro il mal di gola.

Rimedi naturali contro i mal di gola

– Bevande calde

Le bevande calde sono un ottimo toccasana per alleviare i fastidi procurati dal mal di gola. In tal senso si consiglia di utilizzare la combo miele-limone con acqua che favorisce un’importante azione battericida e al contempo funge da calmante naturale. Si sconsiglia di ricorrere a bevande a base di caffeina in quanto provoca secchezza, un brutto ospite per una gola infiammata.

– Favorire l’idratazione

L’acqua è un’alleata efficacia per favorire l’idratazione contro il mal di gola, che di per sé causa una forte secchezza.

– Fare i gargarismi con acqua e sale

Effettuare i gargarismi con un pizzico di sale e acqua tiepida provoca un effetto lenitivo all’interno della gola. Si tratta di un metodo da ripetere spesso.

– Liquirizia, aceto di mele, olio di cocco e zenzero

Gli elementi sopracitati sono ottimi rimedi per combattere il mal di gola. In particolare: