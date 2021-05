Risultati e Classifica Serie B dopo la penultima giornata

Si è conclusa la trentasettesima e penultima giornata della Serie B 2020/21 e sono ancora in palio due promozioni nel prossimo campionato di Serie A. I risultati della trentasettesima giornata hanno delineato una classifica che lascia ancora molti spiragli a tante squadre ancora in cerca del proprio obiettivo stagionale.

Nonostante il successo interno contro l’Empoli, la Salernitana non è riuscita a staccare il pass per la Serie A a causa della concomitante vittoria del Monza sul campo del Cosenza e, quindi, la seconda promozione diretta in palio in questo campionato sarà ancora oggetto del contendere nell’ultimo turno di campionato in programma lunedì 10 maggio alle ore 14:00. Ecco tutti i risultati della trentasettesima giornata di Serie B:

Ascoli 2-0 Cittadella (39′ Buchel; 45+4′ Bajic)

Brescia 4-3 Pisa (9′ Marin; 18′ Aye; 52′ Donnarumma; 65′ Aye; 68′ De Vitis; 82′ Aye; 85′ Sibili)

Cosenza 0-3 Monza (73′ Balotelli; 82′ D’Errico; 88′ Diaw)

Cremonese 3-0 Pescara (28′ Ciofani; 63′ Nardi; 72′ Valzania)

Entella 1-3 Chievo (1′ Mancosu; 7′ Gigliotti; 43′ Di Gaudio; 50′ Canotto)

Frosinone 1-1 Vicenza (74′ Vandeputte; 76′ Brignola)

Lecce 2-2 Reggina (7′ Edera; 14′ Stepinski; 16′ Stepinski; 27′ Montalto)

Reggiana 1-2 Spal (35′ Esposito; 64′ Varone; 68′ Espeto)

Salernitana 2-0 Empoli (32′ Bogdan; 90+3′ Anderson)

Venezia 0-0 Pordenone

Classifica Serie B 37ª giornata

La classifica della Serie B 2020/21 al termine delle trentasettesima giornata è ancora molto incerta: infatti, alle spalle dell’Empoli già promosso in Serie A la bagarre è più viva che mai. Al momento la Salernitana è seconda in classifica e tale piazzamento le darebbe diritto a salire direttamente in massima serie senza passare dai playoff. Per garantirsi questo privilegio, però, i granata dovranno difendersi dal tentativo di rientro del Monza che attualmente è a soli due punti dai campani.

Lunedì la Salernitana dovrà andare a far visita a un Pescara seriamente invischiato nella lotta per non retrocedere mentre il Monza ospiterà il Brescia in una sfida che potrebbe decidere anche la griglia playoff. Clicca qui per la classifica completa della Serie B a novanta minuti dalla fine.