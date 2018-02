Rosario Canale, canzoni scritte e intervista

“Il salto di qualità può avvenire solo attraverso lo studio e alle esperienze”, frase emblematica del cantautore Rosario Canale con il quale abbiamo fatto una chiacchierata toccando varie tematiche. Autore di testi per diversi interpreti come Lorenzo Fragola, Federica Carta, Lele e tanti altri. Diventato famoso al grande pubblico con la sua partecipazione ad “Amici di Maria de Filippi” la scorsa edizione.

L’intervista

Sei l’autore di “Infinite volte” di Lorenzo Fragola, “Ora mai” di Lele, ma hai scritto anche per altri artisti. In che modo un autore di testi sceglie a chi “donarlo”?

“Beh, è difficile che sia l’autore univocamente a decidere. Di solito i brani passano prima dalla casa discografica che poi propone il brano in base alla progettualità dell’artista in modo che possa essere quanto più funzionale al progetto”.

C’è un artista per il quale ti piacerebbe scrivere un testo?

“Ogni artista ha un’importanza che sia noto o meno noto ed è un privilegio collaborare con chiunque perché è sempre un modo per essere apprezzati. Di certo ci sono nomi come Ferro, Mannoia, Ramazzotti, Antonacci e altri grandi della musica italiana per i quali sarei onorato di scrivere dei brani”.

Sei laureato in musica, scienza e tecnologia del suono. In questo lavoro, quanto è importante lo studio? L’anno scorso sei entrato nella scuola di “Amici”, arrivando ad un passo dal serale. Cosa ti senti di dirci in merito a quest’esperienza?

“Lo studio è fondamentale altrimenti non riuscirai mai ad andare oltre e a vedere dall’alto. Prima o poi nella vita dovrai fare dei salti di qualità e potrai farlo soltanto con basi di studio ed esperienze solide altrimenti rimarrai sempre un mediocre in quello che fai pur ottenendo consensi e risultati”.

Grazie ad “Amici”, ci hai mostrato che oltre ad essere un grandissimo autore, sei anche un cantante con tanta voglia di farsi strada in questo mondo…

“Un’esperienza che ti mette in gioco che è importante saper sfruttare durante e dopo”.

Quali sono i progetti futuri di Rosario Canale?

“I miei progetti futuri sono basati sulla realizzazione di un album e di un progetto discografico molto importante che è già iniziato. Spero di riuscire a tirare fuori quello che tutti immaginiamo dando priorità alla musica vera e ai buoni sentimenti”.