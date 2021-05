Salernitana promossa in Serie A: Foto e Video della festa

Con la vittoria per 3-0 a Pescara la Salernitana ha conquistato la promozione in Serie A. I campani raggiungono la massima serie dopo oltre vent’anni dall’ultima volta e al termine di un campionato che li ha visti giocare sempre a ottimi livelli.

Nonostante la paura per la pandemia, l’entusiasmo a Salerno per per questo storico traguardo raggiunto dalla squadra guidata in panchina da mister Castori che pochi anni fa aveva trascinato il Carpi a una simile impresa. La speranza è, ovviamente, che la gioia della città e dei tifosi possa essere espressa nel massimo livello di sicurezza possibile. Ecco cosa sta accadendo a Salerno: