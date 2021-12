Santa Lucia protettrice degli occhi, la vera storia

Santa Lucia è considerata a protettrice degli occhi, viene talvolta invocata contro malattie della vista come miopia o cecità

Oggi, lunedì 13 dicembre, si celebra Santa Lucia, una ricorrenza particolarmente sentita in Italia per la valenza simbolica e religiosa che ha questa figura molto conosciuta in tutto il mondo

Qual è la vera storia di Santa Lucia?

Lucia nasce a Siracusa nel IV secolo da una famiglia benestante. Fidanzata con un ragazzo del posto, ben presto la vita della ragazza cambia tragicamente a causa di una malattia che colpisce la madre: ciò la spinge a recarsi in una chiesa a Catania per pregare sulle spoglie di Sant’Agata, invocandone la guarigione. In un momento particolare di preghiera intensa, le appare la Santa protettrice di Catania chiedendole di impegnare la sua vita nell’aiutare la sua vita, soprattutto più poveri e deboli.

In seguito all’apparizione, la madre di Lucia guarisce e la ragazza sceglie di dare una svolta decisamente diversa alla sua vita: interrompe il fidanzamento e si reca tra i poveri nelle catacombe, donando per loro la sua dote. La presa di posizione di Lucia non garba, però, al ragazzo che per vendicarsi accusa pubblicamente la ragazza di essere cristiana; un grave atto di accusa che si colloca in un periodo storico particolare in cui i cristiani venivano perseguitati per mano dell’imperatore Diocleziano.

Dal canto suo Lucia, nonostante le accuse, mantiene fede alla sua essenza cristiana e per questo subisce delle violente torture; malgrado la gravità della situazione la ragazza mostra un’incredibile forza trasmessa da Dio, spingendo le autorità a condannarla a morte. Pochi attimi prima di perire, predice a Diocleziano la sua prossima fine e la conclusione delle persecuzioni a breve. Due eventi verificatisi nell’arco di pochissimi anni.

Perché viene definita la protettrice degli occhi?

Diverse leggende sono legate alla straordinaria figura di Santa Lucia. Tra le tante, una in particolare narra che la giovane Lucia, dotata di occhi fantastici, abbia fatto innamorare un ragazzo. Quest’ultimo, come segno d’amore, chiese i suoi occhi in cambio e lei acconsentì. Gli occhi di Lucia, tuttavia, assunsero una connotazione diversa e particolare, quindi diventarono più belli, spingendo di fatto il fidanzato a chiederle anche questi, ma la ragazza rifiutò incappando così nella sua ira: accecato dalla rabbia, il fidanzato la accoltellò mortalmente al cuore. Altra vox populi racconta invece che durante il suo martirio fosse stata Lucia stessa a strapparsi gli occhi pur di non cedere al peccato oppure le furono strappati.