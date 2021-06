Scadenza IMU 2021 di giugno: quando si paga e importi

Il 16 giugno 2021 è prevista la scadenza per il pagamento dell’acconto dell’IMU per l’anno 2021. Per calcolare l’importo dovuto è necessario disporre di tre informazioni importantissime: la rendita catastale, il coefficiente del proprio immobile e l’aliquota stabilita dal Comune al cui interno l’immobile è ubicato.

Da un anno l’IMU è andata a incorporare anche la TASI ma ciò non ha cambiato le modalità di calcolo e di pagamento di questa imposta locale che va pagata su tutti gli immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli di proprietà a eccezione della prima casa. Andiamo insieme a scoprire qualche cosa di più sull’IMU 2021 e le sue modalità di pagamento.

Quando si paga l’acconto IMU 2021?

La scadenza per il versamento dell’acconto IMU 2021 è fissata per il 16 giungo 2021. L’acconto da pagare a giungo corrisponde a circa la metà della somma dovuta che sarà poi saldata entro fine anno alla luce anche delle modifiche ai regolamenti che i vari Comuni possono deliberare.

Come calcolare l’IMU 2021?

Per calcolare l’importo da versare a titolo di IMU per l’anno 2021 è necessario disporre della rendita catastale dell’immobile, il coefficiente catastale associato alla tipologia di immobile e, ovviamente, l’aliquota che applica il Comune in cui è sito l’immobile. Tutte queste informazioni sono facilmente accessibili anche via internet o possono comunque essere richieste presso gli uffici del catasto o presso le sedi comunali.

Per effettuare il calcolo di quanto dovuto per l’IMU 2021 per prima cosa è necessario aumentare del 5% la rendita catastale del proprio immobile. Successivamente il valore ottenuto va moltiplicato per il coefficiente catastale previsto per la tipologia di immobile e, infine, bisogna moltiplicare per l’aliquota applicata dal Comune. Sul sito del MEF è presente una sezione apposita in cui sono presenti tutte le informazioni necessarie a calcolare la base imponibile in modo tale da rendere molto più semplice il calcolo effettivo dell’importo da versare per l’acconto IMU 2021. Naturalmente, se possibile, è sempre bene chiedere il parere di un professionista che possa indirizzarci nella maniera più corretta al pagamento di questa imposta.