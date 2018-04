Secondamarea, “Slow” è il nuovo album in uscita

A fine aprile arriva nei negozi di vendita dischi, in streaming e in digital download il disco di inediti, dei Secondamarea “Slow“. Sono tutti inediti fatti e scritti da questo duo Milanese , ma adottati in Toscana. lei è la cantante e musicista Ilaria Becchino, lui è il cantautore e scrittore Andrea Biscaro. A produrre l’album “Slow” è stato Paolo Lafelice, al suo interno ci sono 12 inediti con musica pop folk scritta. con il supporto di grandi musicisti, Leziero Rescigno percussionista e batterista (La Crus, Amour Four, Mauro Ermanno Giovanardi), il bassista Lucio Enrico Fasino (Patty Bravo, Mario Biondi, Fiorella Mannoia, il trombettista Raffaele Kolher (Baustelle, Afterhours, Vinicio Caposela).

I temi delle canzoni parlano diciamo di tematiche ambientali: acqua, clima, natura, boschi pinete e altro, parlando anche degli effetti che il tutto ha sull’uomo, e si parla anche del suo sapere come guardare il pianeta. Questo disco lo si può definire un’inno a favore della natura della sua salvaguardia e rispetto. I Secondamarea su questo album ci dicono: “Slow è per noi un qualcosa di importante, di personale e reale e vero dove ci raccontiamo.e ci chiediamo di guadare tutto quello che ci circonda piano piano lentamente, osservando e assaporando, il cantare pop rock ci unisce e rende felici”.