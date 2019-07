Sgomberare casa a Milano in poco tempo: Oggi si può

Organizzare lo sgombero di un appartamento o di una cantina sembra un’attività semplice, ma in realtà non lo è affatto: infatti, sono necessarie non solo ottime doti organizzative, ma anche la forza per poter trasportare in maniera rapida e sicura gli oggetti dei quali ti vuoi sbarazzare.

Chiedere aiuto ad amici o parenti non è sempre la soluzione migliore quando si tratta di sgomberare appartamenti o svolgere lo sgombero cantine pieni di oggetti e mobili in larga parte impossibili da riutilizzare nella nuova casa.

Molto spesso si trovano volantini con false promesse di sgombero gratuito: non farti ingannare, perché per avere un servizio efficiente è meglio rivolgersi a ditte specializzate. Del resto, solo un professionista del settore è in grado di garantire un servizio veloce e tempestivo, trasportando i mobili in sicurezza o smaltendoli, se inutilizzabili, presso una discarica autorizzata.

Sgomberare casa gratis a Milano

Quando si vive in una grande città come il capoluogo lombardo il problema dello sgombero di un appartamento a Milano si amplifica, anche a causa del traffico e della difficoltà di trovare un parcheggio per il mezzo su cui caricare i mobili (e degli eventuali permessi per poterlo fare). Tramite una ricerca su Internet si possono trovare numerosi annunci di privati disposti a sgomberare il vostro appartamento ad una cifra contenuta o gratis: nel secondo caso l’addetto allo sgombero sarà ricompensato dal valore degli oggetti ancora utilizzabili che potrà rivendere in seguito.

Bisogna fare però attenzione alle promesse di sgomberi gratuiti: non trattandosi di specialisti, è possibile che i mobili subiscano danni durante il trasporto, oppure si può incorrere facilmente in spese impreviste. Inoltre la promessa di smaltimento gratuito presso una discarica autorizzata non sempre viene mantenuta: spesso accade che gli oggetti siano abbandonati per strada o in luoghi degradati, creando ulteriori danni non solo alla città ma anche all’ambiente.

Liberare l’appartamento a Milano e provincia diventa veloce ed efficiente grazie a JR Sgomberi: un servizio di junk removal che sgombera appartamenti o cantine in tempi rapidi, garantendo un servizio pulito ed efficiente ad un costo competitivo. La ditta, specializzata in sgombero appartamenti e smaltimento mobili (nel rispetto delle norme sui rifiuti), è ideale per chi ha fretta poiché interviene tempestivamente entro 24 ore dalla presa in carico del servizio.

Svuotare un appartamento o una cantina, quanto costa?

Liberare un appartamento o eseguire lo sgombero cantine o di un ufficio comporta dei costi, non solo monetari, ma soprattutto in termini di tempo e fatica: è necessario quindi dedicare del tempo alla cernita degli oggetti da tenere o da eliminare. Inoltre, i mobili selezionati sono spesso pesanti da trasportare e non è sempre immediato trovare una discarica, che non sia abusiva, pronta ad accettare la mobilia eliminata.

In aggiunta bisogna valutare il tempo che viene impiegato per l’imballaggio degli arredi, onde evitare che questi subiscano danni durante il trasporto; in particolare, quest’ultimo costituisce un’importante fonte di costo, costituito dal prezzo del noleggio del furgone e il tempo di spostamento – che può prolungarsi notevolmente in caso di trasferimento a Milano a causa del traffico (limitato nell’area C) e della difficoltà di trovare un parcheggio con spazio a sufficienza per scaricare i mobili.

Una ditta specializzata, previo sopralluogo dell’appartamento, compila un preventivo su misura per le tue esigenze al fine di non incorrere in spese impreviste o spendere cifre estremamente fuori budget. Durante il sopralluogo, viene eseguita una selezione degli oggetti che possono essere restaurati e rivenduti: il valore di questi “scarti” abbasserà il prezzo finale del trasloco.

Per una cifra contenuta, JR Sgomberi Milano, forte dei suoi 20 anni di esperienza nel settore, si occuperà di svuotare il tuo appartamento e smaltire la mobilia offrendo copertura assicurativa che tutela eventuali danni alla merce durante il trasporto. Questo servizio è gratuito in caso di oggetti ancora utilizzabili o restaurabili: il costo dello smaltimento viene coperto dal valore degli arredi inutilizzati.