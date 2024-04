Sicurezza in alta quota: l’importanza delle piattaforme aeree nell’edilizia moderna

Viviamo in un'epoca in cui si registra una crescente attenzione verso la progettazione di edifici sostenibili realizzati con metodi e materiali costruttivi più rispettosi dell'ambiente.

In quest'ottica si tende a ristrutturare con le stesse metodologie gli edifici preesistenti al fine di ridurne l'impatto ambientale. Ma considerando gli edifici moderni sempre più alti, come si opera in sicurezza ad altezze altrimenti inaccessibili?

Costruire e ristrutturare sì, ma in sicurezza

Alla luce di tutto questo, le piattaforme aeree rappresentano la soluzione definitiva per una vasta gamma di lavori che vanno eseguiti necessariamente in alta quota. Che si tratti di costruzione e manutenzione degli edifici, di installazione di linee elettriche o potature, questi strumenti sono fondamentali per garantire sicurezza ed efficienza durante i lavori in luoghi altrimenti inaccessibili.

A parte l'edilizia, sono diversi infatti i settori industriali in cui l'utilizzo di sollevatori e piattaforme aeree è cruciale per svolgere operazioni complesse. E non sempre, considerando l'importanza della sicurezza, della qualità e dell'innovazione del macchinario, risulta semplice trovare un'azienda in grado di fornire supporto tecnologico. Ecco perché affidarsi a leader operativi sul mercato da anni come Magni TH.

Ma prima di parlare di Magni Telescopic Handler, approfondiremo il ruolo e le differenti tipologie di piattaforme aeree disponibili sul mercato.

Sollevare, posizionare e fornire un accesso sicuro: tutte le funzioni

Altrimenti conosciute come PLQ ossia Piattaforme di Lavoro in Quota, le piattaforme aeree sono dei dispositivi meccanici progettati per sollevare e posizionare sia persone sia materiali ad altezze importanti.

La piattaforma di lavoro di cui sono dotati può essere sollevata e abbassata in senso verticale, consentendo all'operatore di raggiungere luoghi altrimenti non accessibili.

I settori nei quali vengono utilizzati sono i più disparati: dall'edilizia all'industria, dalla manutenzione del verde ai servizi pubblici.

Più nello specifico, gli ambiti di utilizzo delle piattaforme aeree sono:

manutenzione degli edifici (rifacimento facciate, manutenzione);

installazione e riparazione linee elettriche e telefoniche (su pali, torri o tralicci);

potatura (per raggiungere le cime degli alberi in totale sicurezza);

sollevamento (materiali e persone);

costruzione (costruzione di strutture varie).

Le tipologie di piattaforme aeree sono diverse e sono progettate e realizzate per assolvere a compiti in specifici ambienti di lavoro. Le più comuni sono:

piattaforme telescopiche (dotate di braccio estensibile in verticale e orizzontale);

piattaforme articolate (dotate di sezioni pieghevoli per raggiungere luoghi inaccessibili);

piattaforme a pantografo (dotate di bracci che si estendono e ritraggono per l'accesso in spazi ristretti).

Magni Telescopic Handler: sicurezza, artigianalità e qualità superiori

La maggior parte delle piattaforme aeree coniuga la versatilità di un carrello elevatore alla stabilità di una gru. Magni Telescopic Handler è in grado di offrire un ampio ventaglio di soluzioni garantendo i dispositivi specifici a seconda del tipo di lavoro o del luogo da raggiungere.

La sede dell'azienda a Castelfranco Emilia, dispone di un ampio parco macchine nel quale visionare la piattaforma aerea più adeguata alle proprie esigenze. Magni TH da sempre si distingue per progettare e concretizzare le tecnologie più innovative e al contempo sicure.

È infatti una lunga storia di successo quella di Magni Telescopic Handler, dove reputazione e popolarità a livello internazionale confermano la posizione di leader indiscusso nel settore della fornitura di dispositivi per agevolare la movimentazione e il sollevamento di materiali e persone a quote elevate..

Le piattaforme fornite da Magni sono equipaggiate con sistemi di sicurezza avanzati: dalle porte autobloccanti ai rilevatori di sovraccarico passando per sistema frenante automatico, il tutto per assicurare un ambiente di lavoro con massimi livelli di protezione.



Concludendo, le piattaforme aeree rappresentano uno strumento essenziale per lavorare in altezza garantendo un accesso sicuro e stabile a quote altrimenti inaccessibili. Grazie ad aziende come Magni TH, i professionisti del settore edile, e non solo, possono contare su macchine progettate e realizzate con tecnologie e materiali di qualità superiore.