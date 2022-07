Sigaretta elettronica: quali sono i migliori gusti per il liquido?

La possibilità di scegliere il gusto del liquido per la propria sigaretta elettronica alletta molti fumatori. Vediamo, quindi, quali sono i migliori gusti attualmente in vendita e quali sono i vantaggi delle caps pre-riempite

Molti fumatori sono passati recentemente alle sigarette elettroniche. I motivi sono molteplici: in primis gli effetti deleteri del fumo sono ridotti dato che non c’è combustione; ci sono poi molti liquidi che sono totalmente privi di nicotina; infine è possibile scegliere sempre gusti nuovi per il proprio dispositivo.

Una delle innovazioni portate dal cosiddetto “svapo” è proprio la personalizzazione dell’esperienza di fumo, ma anche la possibilità di controllare la quantità esatta di nicotina assunta durante la giornata. Essendo il liquido a base di glicole propilenico (chiamato spesso PG), glicerina vegetale (VG), acqua e aromi, è davvero molto facile personalizzare il gusto della propria sigaretta elettronica.

Il discorso vale sia per tutti quei dispositivi che devono essere ricaricati manualmente con un liquido apposito, sia per quelli che richiedono caps o pods. Le capsule assolvono infatti la medesima funzione del liquido tradizionale, ma – in compenso – sono molto più facili da inserire. Su Relx sarà possibile scoprire quanto è vasta la scelta di gusti anche quando si acquistano capsule per la propria sigaretta elettronica. Ma passiamo ad elencare i gusti più popolari.

Gusto Tabacco

I liquidi tabaccosi sono in genere quelli preferiti dai fumatori che non vogliono rinunciare al sapore della “bionda”. È infatti possibile scegliere sia il gusto di tabacco più leggero che quello più intenso. Anche in questo caso la quantità di nicotina è variabile e non pregiudica il gusto finale del prodotto: dipende tutto dalle proprie abitudini.

Mentolo e gusti freschi

Fra i “flavours” più popolari non manca mai il mentolo. Il suo sapore è fresco, non appesantisce il palato e lascia un buon odore nell’aria. Per l’estate, inoltre, esistono anche altri gusti molto interessanti da provare. Alcuni di questi sono bevanda gassata, tè verde, frutta estiva con mentolo.

Si tratta delle ricariche perfette da aspirare quando si è al mare, magari nei momenti di relax più assoluto sotto l’ombrellone.

Gusti innovativi e complessi

A prescindere dalla stagione c’è chi ama trasmettere odori accattivanti, innovativi e complessi. L’aroma della propria sigaretta elettronica non dovrebbe essere da meno. Anche in questo caso la scelta è molto vasta e riguarda principalmente mix di infusi, erbe e frutti esotici. Tra i liquidi più apprezzati c’è sicuramente quello a base di lampone e frutti di bosco. Ci sono poi le formulazioni dal retrogusto leggermente piccante e speziato. Da provare assolutamente anche tutti i mix a base di erbe aromatiche asiatiche, per un profumo persistente d’oriente.

Come individuare il gusto adatto?

Per trovare il liquido adatto ai propri gusti si può procedere per esclusione. Non ci sarà bisogno di provare tutto quello che c’è in commercio: basterà partire da alcune note di proprio gradimento ed esplorare tutte le combinazioni più comuni. In genere lo spettro degli odori è dominato da un’essenza particolarmente forte chiamata “fragranza di testa”. Una volta trovata quella idonea, non resta che trovare il mix perfetto.