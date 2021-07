Smart Home, controllare tutto con un’app è possibile

L’IoT, internet delle cose, è ormai una realtà. Possiamo trovare in commercio tantissimi dispositivi diversi che si collegano alla rete wi-fi di casa e che permettono di controllarne l’attività. Dalle lavatrici intelligenti, che si possono attivare dall’ufficio nell’orario che permette di trovare il bucato pronto quando si arriva a casa, fino a sistemi di allarme, forni, climatizzatori, caldaie e chi più ne ha più ne metta. Installarli è semplice, anche perché nella maggior parte dei casi fanno tutto da soli; il problema sta poi nel poterli gestire nel modo corretto, ma anche più veloce e facile possibile.

La rete wi-fi di casa

Sicuramente è molto bello avere a disposizione tanti dispositivi collegati alla rete wi-fi di casa. Lo è soprattutto se la connessione a internet è stabile e veloce, in caso contrario anche il dispositivo più tecnologicamente avanzato nulla potrà fare, intendendo nello specifico le sue funzioni smart. Se si desidera approfittare dell’IoT in modo diffuso è quindi importante prima di tutto valutare la qualità della connessione internet che si possiede. Perché non tutte le compagnie telefoniche offrono il medesimo servizio.

Se siamo degli utilizzatori medi della rete vogliamo avere una buona connessione; ma nel momento in cui connettiamo alla rete caldaia, impianto di allarme, televisore, computer, pompa di calore e lavastoviglie, allora sì che questa diventa una necessità imprescindibile. Meglio correrei ai ripari, scegliendo delle offerte telefono fisso e internet, come quella di Fastweb, che prevedono una rete wi-fi 6 in ogni angolo della casa, con controlli evoluti alla portata di tutti.

Gestire tutto con un’unica app

La questione si fa poi spinosa nel momento in cui si desidera connettere tutti i dispositivi posseduti alla rete di casa. Perché gran parte delle aziende che offrono prodotti smart propongono anche una specifica app, che permette di governarli nel modo migliore possibile. Fin tanto che si acquistano dispositivi del medesimo brand la situazione non appare particolarmente preoccupante; lo diventa nel momento in cui i dispositivi installati in casa sono diversi.

Questo comporta in alcuni casi la necessità di utilizzare diverse app per gestirli tutti, cosa che chiaramente crea non poca confusione. Sempre più aziende però offrono nell’offerta internet dispositivi compatibili con gli assistenti intelligenti, come ad esempio l’internet box di Fastweb. Si ha così la possibilità di collegare i diversi dispositivi, dal robot aspirapolvere al climatizzatore, a un’unica app, quella dell’assistente appunto.

Più comodo e pratico

Avere a disposizione una singola app, per altro comandabile anche tramite la voce, consente di rendere più comodo l’utilizzo quotidiano degli elettrodomestici. Questo non solo fuori casa, utilizzando lo smartphone, ma anche in casa grazie all’assistente prescelto. È infatti possibile creare delle routine di pulizia, giusto per fare un esempio, o anche inventare delle parole chiave che permettono di ottenere un semplice risultato: accendere tutte le luci di una stanza della casa, alzare la temperatura dell’impianto di riscaldamento in una singola zona o attivare diversi dispositivi. Le combinazioni possibili sono moltissime, dipendono ovviamente anche dal numero e dal tipo di dispositivi smart che si possiedono.

Le possibilità dell’IoT

Internet of Things, internet delle cose, è una nuova realtà cui dovremo abituarci. Oggi si possono trovare nei negozi di elettrodomestici tantissimi e diversi dispositivi che si possono connettere alla rete e che è possibile comandare attraverso un assistente vocale o un’app.

Non è per altro necessario sostituire tutti i dispositivi che si possiedono in casa: man mano che si acquista un nuovo dispositivo smart lo si collega alla rete wi-fi e all’app che già si sta utilizzando, ampliando progressivamente le possibilità. Le app dedicate a questo tipo di servizio sono per altro molto semplici da utilizzare, perché pensate per l’utilizzatore medio.