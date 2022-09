Soluzioni per grandi eventi e costruzioni: il mondo Tecnoeleva

In un periodo di ripartenza economica nascono inevitabilmente nuovi cantieri, anche allo scopo di ospitare grandi eventi. Per la consegna nei tempi previsti e per ottimizzare i costi è importantissimo avere un ottimo partner tecnico: questo è il caso di Tecnoeleva

Acquistare ottime attrezzature da cantiere è spesso sinonimo di consegna nei tempi e risultato a regola d’arte. Tuttavia tale strumentazione potrebbe essere molto costosa: non è infatti conveniente acquistare macchinari molto costosi per interventi spot. Ecco perché il noleggio con Tecnoeleva si configura come la soluzione ideale.

A differenza degli altri competitors Tecnoeleva non si limita alla fornitura del materiale, ma assicura anche sicurezza, produttività e formazione dei tecnici addetti. Vediamo allora quali sono i principali servizi dell’azienda e perché sceglierla per la fornitura supplies.

Come funziona il noleggio Tecnoeleva?

Sul sito di Tecnoeleva sono elencate tutte le attrezzature di cui l’azienda dispone. Basterà riempire il modulo di contatto e indicare quali sono gli articoli di cui si necessita. Sarà allora possibile, oltre al noleggio, includere sia la presenza di un operaio specializzato sul cantiere che possa supervisionare l’uso del macchinario o – in alternativa – prenotare corsi di formazioni specialistici per i propri operai e responsabili.

Tecnoeleva, oltre a essere partner tecnico, è anche accreditato come Centro di formazione IPAF. L’azienda offre quindi corsi teorici e pratici per l’abilitazione all’utilizzo di tutte le attrezzature noleggiate o acquistate.

In altre parole i servizi di Tecnoeleva continuano anche nel post-vendita. Oltre alla formazione è anche possibile richiedere servizi di manutenzione per le attrezzature noleggiate. L’intervento è pensato per ripristinare il prima possibile il normale funzionamento della macchina. Ciò significa che se dovessero mancare in cantiere le attrezzature necessarie, Tecnoeleva fornirà un’officina mobile totalmente attrezzata.

Alla fine del periodo di noleggio concordato sarà possibile sia prolungarlo, sia optare per uno dei macchinari in vendita. Tecnoeleva, infatti, mette in vendita macchine e attrezzature di prima qualità, revisionate da tecnici specializzati e garantite al 100%.

Quali sono i principali prodotti di Tecnoeleva?

Tecnoeleva, forte della decennale esperienza nel settore, fornisce tutto ciò che può servire sui luoghi di lavoro. Tra carrelli elevatori, impianti energetici, ponteggi e piattaforme aeree c’è l’imbarazzo della scelta.

Fra i prodotti più richiesti, invece, compaiono: piattaforme autocarrate per svolgere lavori in altezza con la massima sicurezza; piattaforma semovente articolata da 26 metri in su, per condurre a termine (ad esempio) lavori stradali o su edifici; trattorino per rasare l’erba, ideale per la manutenzione ordinaria di ampi spazi aperti; martelli perforatrici e carotatrici per i lavori più pesanti.

Non resta, dunque, che contattare gli specialisti di Tecnoeleva per conoscere le soluzioni commerciali e organizzative più adatte alle circostanze. Il servizio di consulenza preliminare, infatti, permetterà di avere uno studio di fattibilità sul noleggio di attrezzature: sarà possibile così sapere quali macchinari noleggiare e per quanto tempo. D’altronde ottimizzare le risorse è la regola d’oro per condurre lavori edili su grande scala.