Annullati Sorteggi Conference League 2021/22: ecco perché

Tutto da rifare a Nyon al termine del sorteggio che in precedenza aveva delineato le partite dei sedicesimi di Europa League

Un errore tecnico ha compresso il sorteggio che avrà luogo alle 15. Ad annunciarlo su Twitter è la stessa UEFA.

Le regole

Secondo le regole della competizione, nessuna squadra impegnata in Europa League può affrontare un altro club della stessa Nazione. Per di più, le formazioni impegnate in questa competizione possono fronteggiare solo quelle di Champions League e viceversa. Quanto alle teste di serie, esse disputeranno il ritorno in casa.

Teste di serie

Glasgow Rangers

Real Sociedad

NAPOLI

Olympiacos

LAZIO

Sporting Braga

Betis Siviglia

Dinamo Zagabria

Squadre in seconda fascia