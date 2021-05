Sorteggi Play Off Serie C, accoppiamenti: Palermo-Avellino

Si è tenuto oggi, alle ore 11, il sorteggio del primo turno nazionale dei PlayOff del campionato di calcio di serie C. Le gare di andata si disputeranno domenica 23 maggio 2021, mentre quelle di ritorno il 26 maggio – di mercoledì – quindi dopo soli 3 giorni.

Si sono qualifcate dai turni precedenti Pro Vercelli, Albinoleffe, Feralpisalò, Matelica, Bari e Palermo. Alle quali fanno compagnia Renate, Sudtirol ed Avellino, che entrano in seconda proprio al primo turno dei playoff, avendo chiuso la stagione regolare al terzo posto nei rispettivi gironi. Non ci sono, invece, club come Cesena, Foggia e Juve Stabia, eliminati al turno precedente rispettivamente da Matelica e Palermo. Il Catania, invece, è uscito praticamente subito, nel match inaugurale di questa tortuosa lotteria dei playoff di serie C. Una formula davvero incredibile.

Palermo-Avellino, che sfida al Barbera

Il primo confronto è essere sorteggiato è stato quello tra Palermo ed Avellino. L’andata domenica al “Renzo Barbera”, ritorno tre giorni dopo al “Partenio”. Un confronto tra due piazze illustri. L’Avellino comincia in Sicilia la sua avventura nei playoff, dopo aver chiuso la stagione al terzo posto in classifica, beffato dal Catanzaro proprio sul finale. Il Palermo, invece, sarà alla sua terza partita dei play-off, dopo aver eliminato il Teramo tra le mura amiche e la Juve Stabia al “Romeo Menti” di Castellammare.

Questo il programma del primo turno

Matelica – Renate

Pro Vercelli – Südtirol

Palermo – Avellino

Albinoleffe – Modena

FeralpiSalò – Bari

Il regolamento: secondo turno playoff



Si gioca quindi su andata e ritorno, in caso di parità al termine dei 180′ non si va ai supplementari, ma si qualifica la squadra meglio classificata. Chi passa il turno accede al secondo turno dei playoff nazionali, che vedrà l’ingresso di altre tre squadre: Alessandria, Catanzaro e Padova, che hanno chiuso la stagione al secondo posto nei rispettivi gironi della regular season.