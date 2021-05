Sviluppo e digitalizzazione… semplice a parole!

Più gli anni avanzano più la società e in particolare il mondo del lavoro sfruttano le nuove tecnologie per progredire e migliorare. Ma non sempre si tratta di uno sviluppo semplice, né immediato, la costruzione di un server con la possibilità di lavorare in cloud, i software gestionali, e le connessioni ad internet in molti posti ancora non sufficienti da poter permettere una rete affidabile sono solo alcune delle difficoltà tecniche da affrontare.

Un altro forte scoglio è rappresentato dagli impiegati che dovranno imparare l’utilizzo del nuovo software e dei nuovi sistemi con un conseguente momentaneo rallentamento dei lavori. Ovviamente un tale rallentamento può avvenire solo se l’azienda si trova in una situazione di lavoro positiva senza progetti arretrati o lavori da terminare.

Tutto lavoro da informatici

In questo contesto di innovazione il fulcro sta nel ruolo dell’informatico. Fortunatamente oltre alla formazione accademica esistono altre possibilità per ottenere queste competenze, molti corsi online stanno offrendo lezioni a riguardo, tra cui spicca l’Hackademy di aulab, un corso professionale che punta a formare programmatori efficienti e completi, che si possano interfacciare immediatamente col mondo del lavoro in modo proficuo. Del resto, l’informatica è sicuramente un campo complesso, ma non irraggiungibile, e spesso la soluzione migliore è quella di affiancare ad un corso accademico un corso online per ottenere visioni e metodi differenti.

Spetterà quindi al team di informatici controllare l’attrezzatura ma soprattutto farla funzionare a dovere, dovrà progettare il software o adattare un software preesistente e soprattutto dovrà occuparsi della formazione del personale.

In particolare la formazione è un problema che rischia di essere molto gravoso, dipendenti abituati da anni ad usare una metodologia potrebbero trovarsi in difficoltà davanti a questi nuovi sistemi.

Anche tutta la risoluzione dei problemi grava sulle loro spalle, perché l’informatica, per quanto strumento potente ed efficace, finché non viene applicata e sfruttata non mostra le debolezze, che una volta delineate, verranno risolte dagli informatici.

Difficoltà e non solo, i costi della digitalizzazione

La digitalizzazione comporta sicuramente una serie di benefici e guadagni che possono solo portare l’azienda a prosperare, eppure non è un processo che può realizzarsi in un giorno. Le spese per l’attrezzatura e mantenimento sono lo scoglio più grande, e spesso si combinano a parziali ristrutturazioni dell’edificio che altrimente non supporterebbe tale progresso, assieme, spesso, a connessioni non all’altezza dell’obiettivo.

Ma per quanto tortuoso sia il cammino alla fine una migliore gestione dei file e dei documenti, la possibilità di accedere al lavoro da remoto grazie al servizio in cloud, un’ottimizzazione degli orari grazie a fogli elettronici permetteranno di ammortizzare la spesa in termini di produttività e possibilità nuove.