Temptatios Island 2021, le anticipazioni della prima puntata

Torna questa sera su Canale 5 il “viaggio dei sentimenti” meglio conosciuto Temptation Island, reality prodotto da Maria De Filippi

In questa nuova edizione, condotta e narrata da Filippo Bisciglia, sei coppie si metteranno alla prova presso l’Is Morus Relais, un resort in Sardegna, per testare i rispettivi legami e risolvere possibili dubbi. Nel corso della prima puntata faranno quindi la conoscenza di 25 single (12 donne e 13 uomini) chiamati “tentatori”, coi quali condivideranno momenti di quotidianità e intraprenderanno un percorso che li spingerà a riflettere.

A che ora comincia Temptation Island 2021?

La prima puntata di Temptation Island sarà trasmessa su Canale 5 a partire dalle 21:35.

Temptation Island 2021, le coppie partecipanti

Le sei coppie che metteranno alla prova il loro amore in questa nuova edizione di Temptation Island 2021 sono Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico.

Temptation Island 2021, anticipazioni prima puntata

Nel corso della prima puntata di Temptation Island 2021, giunto alla nona edizione, sei coppie giungeranno al resort Is Morus Relais, in Sardegna, dove faranno la conoscenza dei single che li accompagneranno nelle prossime sei settimane di permanenza. In questo lasso di tempo i fidanzati e le fidanzate visioneranno nel falò serale in spiaggia – ma anche attraverso i video mostrati nel cosiddetto ‘pinnettu’ – il comportamento dei rispettivi partner. Giunti al 21esimo giorno, si confronteranno nell’ultimo falò per decidere se tornare a casa insieme o da soli.