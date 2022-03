Terremoto ai Campi Flegrei Oggi, Scossa e Magnitudo

Campi Flegrei, avvertita una scossa di terremoto. Stando ai tantissimi commenti sui social degli utenti, la scossa si sarebbe nitidamente avvertita

Terremoto ai Campi Flegrei oggi, almeno a giudicare dall’enorme mole di commenti sui social. La scossa di terremoto è stata nitidamente avvertita dalla cittadinanza che si è riversata sui social per commentare l’accaduto anche se la magnitudo registrata è di 1.4 gradi della scala Richter.

I dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia certificano che la scossa di terremoto è stata registrata alle 15.31 con una magnitudo di 1.4 gradi della scala Richter. Insomma, una scossa che non avrebbe creato panico se non fosse per il fatto che la profondità dell’epicentro è praticamente irrisoria. La scossa di terremoto è stata infatti registrata ad una profondità di soli 2 km. Questo il motivo per cui è stata nitidamente avvertita dalla popolazione.

La zona, come noto, è attenzionata non solo dall’INGV. Siamo chiaramente su uno dei supervulcani più famosi al mondo e i Campi Flegrei non hanno mai smesso di far sentire la propria voce.