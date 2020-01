Terremoto tra Giamaica, Cuba e Isole Cayman: revocata allerta tsunami

La terra torna a tremare dopo l’immagine tragedia avvenuta in Turchia venerdì 24 gennaio, in cui sono morte 39 persone in seguito al terremoto di magnitudo 6.8. Una scossa sismica di magnitudo 7.8 è stata infatti registrata alle 14.10 ( ore 20.10 in Italia) tra Cuba, Giamaica e le isole Cayman. L’Istituto Americano di Geofisica, l’Usgs, ha rilevato l’origine dell’attività sismica a 117 km dalla costa di Lucea, a 10 km di profondità.

Al momento non si registrano danni a cose o persone.

Terremoto a L’Avana. Diversi edifici sono stati evacuati per precauzione. I media locali riferiscono che il sisma “è stato rilevato in molte province come Guantanamo, Santiago de Cuba, Holguin, Las Tunas, Cienfuegos, Pinar del Rio e il comune di Isla de la Juventud”. Al momento non si segnala alcun danno.

Terremoto a Miami. Alcuni edifici in centro città sono stati evacuati e, riportano i media locali, i residenti si sono riversati in strada.

Il Pacific Tsunami Warning Center, il Centro di Allerta nel Pacifico, ha smentito il rischio di uno tsunami: “La minaccia di uno tsunami legato al sisma è passata, non ci sono più rischi”. Le zone interessate erano Belize, Cuba, Honduras, Messico, Isola Cayman e Giamaica. Alle Isole Cayman è stato diramato un ordine di evacuazione dalle aree della costa.

