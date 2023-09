Testa o croce: da dove nasce il gioco più antico del mondo

Il celebre detto “testa o croce” è divenuto ormai parte integrante del linguaggio comune, utilizzato per riferirsi a una scelta casuale o ad un destino incerto.

Ciò che forse molti ignorano è in realtà l’antichità del gioco a cui è riferito questo modo di dire: il lancio della moneta. Questo ha affascinato l’umanità per secoli, fin dai tempi dei Greci e dei Romani, rappresentando una modalità per prendere decisioni o risolvere dispute.

Il concetto di testa o croce è stato inoltre adottato in numerosi contesti, dalla politica all’arte, dalla letteratura alla cultura popolare. La sua ubiquità è stata tale da ispirare sviluppi anche nell’era digitale, con l’avvento del Testa o Croce online nel Gratta e Vinci e in altri giochi interattivi.

In questo articolo parleremo nel dettaglio della storia affascinante di questo gioco e modo di dire, gettando luce sulla sua evoluzione e la sua pervasiva presenza nella cultura umana.

Qual è l’evoluzione del gioco Testa o Croce

Testa o croce è un gioco popolare, una pratica comune per prendere decisioni, che trae le sue origini da un’antica tradizione risalente a tempi lontani.

Il termine stesso, utilizzato oggi come modo di dire per indicare una scelta casuale, deriva dalle raffigurazioni sulle facce che erano presenti su alcune monete.

Nell’antica Roma, il gioco, ad esempio, veniva chiamato “navia aut capita” (nave o testa) poiché una delle facce delle monete recava la testa di Giano Bifronte e l’altra la prua di una galea.

La successiva evoluzione del gioco testa o croce è testimoniata dalle diverse denominazioni e simboli utilizzati nelle diverse nazioni. Ad esempio, in inglese è chiamato “head or tail” (testa o coda) a causa delle raffigurazioni della testa del monarca e della coda del leone araldico.

In Germania è noto come “Kopf oder Zahl” (testa o numero) poiché il valore della moneta era indicato su un lato. In Irlanda viene chiamato “heads or harps” (teste o arpe) a causa della presenza dell’arpa sulle monete, mentre in Brasile è detto “cara ou coroa” (faccia o corona).

Da un semplice passatempo nell’antica Grecia, il gioco “testa o croce” ha subito un’evoluzione continua e mai è stato abbandonato, testimoniando il fascino che ha avuto sulle diverse culture.

Oltre il gioco: Testa o Croce chiave narrativa

Testa o croce, ad oggi, possiamo dire che sia non solo un gioco, in quanto la sua presenza è costante anche nei modi di dire, nella psiche stessa, diventando talvolta chiave centrale di alcune grandi storie.

Nel film “Non è un paese per vecchi” dei fratelli Coen, ad esempio, il lancio della moneta riveste un ruolo fondamentale nella caratterizzazione del temibile assassino Anton Chigurh, interpretato magistralmente da Javier Bardem.

Questo serial killer atipico, privo di empatia e morale, utilizza la moneta come un simbolo del destino e dell’imprevedibilità della vita. La scena all’interno della stazione di servizio, in cui Chigurh dialoga con l’anziano proprietario, è emblematica della personalità disturbata del villain.

Il lancio della moneta diventa un momento di tensione estrema, in cui il killer decide la sorte del commesso delegandola al caso. Questo gesto sconcertante evidenzia in realtà la sua visione nichilista del mondo, in cui la vita umana è priva di valore e soggetta al capriccio del fato.

Il gioco “testa o croce” diventa quindi una chiave narrativa per esplorare la mente contorta e spietata di Anton Chigurh, rendendo il personaggio ancora più inquietante e memorabile per gli spettatori.