Totocalcio, la storia del gioco e la nuova formula di successo

Il nuovo Totocalcio ha compiuto lo scorso gennaio il primo anno di vita, una formula rinnovata che sta riscuotendo un buon successo, dopo che la classica versione aveva fatto sognare per mezzo secolo milioni di italiani. A partire dagli anni ’90 ha infatti perso buona parte del suo appeal, sostituito da nuovi concorsi a premi, fra cui il Superenalotto, i gratta e vinci e le scommesse sportive.

La storia del gioco più amato dagli italiani

Il primo concorso del Totocalcio risale addirittura al 1946, a seguito dell’idea di Massimo Della Pergola, Fabio Jegher e Geo Molo. Inizialmente prevedeva di pronosticare soltanto 12 risultati. A partire poi dal 1950, si decise di aggiungere anche una tredicesima partita. Per quasi mezzo secolo diventò un appuntamento fisso di tutti i week end, per milioni di italiani che sognavano di realizzare una vincita miliardaria. La più alta in assoluto fu registrata il 7 novembre del 1993, quando furono centrati tre tredici, ciascuno di poco più di 5,5 miliardi di lire.

Il declino del totocalcio

Dal 1994 progressivamente furono affiancati al Totocalcio altri concorsi a pronostico, come il Totogol. Come anticipato, la nascita di altre tipologie di giochi e la liberalizzazione delle scommesse, determinarono un crollo nel montepremi. Si provò a ritoccare la formula, aumentando il numero di partite da pronosticare, da 13 a 14, introducendo anche le gare dei campionati esteri in aggiunta alle competizioni nazionali. Non riuscì però mai a decollare.

Il nuovo Totocalcio: come funziona

Si è dovuto aspettare la stagione di Serie A 2021-2022, per il debutto della nuova formula del gioco del totocalcio, disponibile nelle principali piattaforme online e nelle ricevitorie autorizzate. Una versione che strizza l’occhio alle scommesse sportive, tra i principali motivi per cui ha riscosso sin da subito un buon successo.

La schedina del nuovo totocalcio è composta da due pannelli, il primo con 8 eventi obbligatori, il secondo da 7 ad un massimo di 12 partite opzionali. Bisogna sempre indicare l’esito degli incontri scegliendo tra il classico 1X2. Sono però possibili differenti formule da giocare:

Formula tre: bisogna scegliere i primi due eventi obbligatori e uno opzionale.

Formula cinque: è necessario pronosticare i primi tre eventi obbligatori e due opzionali.

Formula sette: occorre selezionare i primi quattro eventi obbligatori e tre opzionali.

Formula nove: serve individuare i primi sei eventi obbligatori e tre opzionali.

Formula undici: bisogna pronosticare i primi sette eventi obbligatori e quattro opzionali.

Formula tredici: è necessario indovinare gli otto eventi obbligatori in palinsesto e cinque eventi opzionali.

È previsto anche un meccanismo del Jackpot, se non c’è nemmeno un vincitore nella categoria di riferimento. Attualmente le formule preferite dai giocatori sono la Nove, la Undici e la Tredici, ovvero quelle grazie a cui provare ad aggiudicarsi i premi più cospicui. Il nuovo Totocalcio, sebbene non possa ripetere i numeri straordinari dell’originale, piace molto agli scommettitori del Belpaese.