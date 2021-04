Valentina D. di Uomini e Donne: che fine ha fatto oggi?

Valentina D. è stata una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne Over 2021: ha fatto parlare di sé nel corso delle puntate per dei rumors che l’hanno riguardata

Tutto risale alla puntata registrata il 27 novembre nel corso della quale Maurizio, il cavaliere che sta frequentando Gemma Galgani, avrebbe segnalato i presunti rapporti segreti tenuti da Valentina con altri due “colleghi” di set: Costantino e Nicola. Tra rumors, pettegolezzi e diatribe in tv, alla fine la dama ha lasciato il trono over di Uomini e Donne.

Perché Valentina D. ha abbandonato U&D?

Tempo dopo è stata la stessa Valentina a spiegare in un’intervista rilasciata a Più Donna i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare il programma condotto da Maria De Filippi. L’addio è avvenuto dopo la fine della conoscenza con Armando Incarnato: “Dopo che ho chiuso con Maurizio ho rivalutato Armando grazie a degli interventi che mi sono piaciuti. Volevo provare l’ultima carta e gli ho fatto capire di essere interessata, ma ero sicura di prendere un palo e infatti così è successo”. E ha aggiunto: “Lui ha detto che il mio comportamento troppo ‘amorevole’ non gli era piaciuto e che cerca altro in una donna. Il termine che ha usato lui mi ha fatto arrabbiare. E da quel momento ho deciso di andar via da Uomini e Donne anche perché non era rimasto nessuno a interessarmi”.

Chi è Valentina D., ex dama di U&D?

All’anagrafe Valentina Dartavilla Lupi, nasce sotto il segno dell’Ariete a Bologna il 23 marzo 1986 e consegue il diploma di estetista. Dal 2016 dirige un salone di bellezza nella sua città. Come accennato in precedenza, Valentina D. si è fatta conoscere per aver partecipato nelle vesti di dama al trono over di Uomini e Donne, dove ha maturato diverse conoscenze: in particolare con Maurizio Guerci e Armando Incarnato. Per quanto riguarda la vita privata, al momento sarebbe ancora single in attesa di risvolti importanti.