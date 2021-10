La lotteria SuperEnalotto si rinnova nel tempo: da ottobre c’è anche la novità di WinBox!

Il SuperEnalotto è tra i giochi più amati in Italia: dal suo debutto del 1997, più di vent’anni fa ormai, ad oggi, il gioco della sestina o anche del Jackpot milionario, ha saputo raccogliere adesioni tra gli appassionati delle lotterie ad estrazione anche grazie alla sua capacità di rinnovarsi nel tempo.

Sono numerosi i cambiamenti che la lotteria del SuperEnalotto ha previsto negli anni nel proprio regolamento di gioco: pensiamo, ad esempio, all’introduzione della vincita anche con punti 2 oppure, più recentemente, alla novità delle vincite immediate che ti garantiscono un premio di 25€ se i numeri giocati nelle tue combinazioni corrispondono a quelli indicati dal Quadrato Magico sulla ricevuta di gioco.

Una serie di cambiamenti che, a quanto pare, non stravolgono mai del tutto la formula di gioco classica e che, invece, rendono la lotteria SuperEnalotto sempre più divertente e facilmente accessibile agli appassionati. Come confermano anche le parole di Rosangela Robbiani, Managing Director Lottery di Sisal: “I forti cambiamenti che in questi ultimi 18 mesi abbiamo vissuto, da un lato hanno impresso una accelerazione senza precedenti alla digitalizzazione dei consumatori, dall’altro hanno favorito la riscoperta di piaceri semplici e quotidiani. Queste considerazioni ci hanno spronato a ripensare, con l’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, a SuperEnalotto, che resta inalterato nell’essenza, ma che abbiamo reso più digitale, per incontrare le nuove abitudini degli italiani, il tutto mantenendo centrale la relazione con la rete dei ricevitori, punto di riferimento per milioni di italiani. Mi piace pensare che, oltre al sogno del grande Jackpot, SuperEnalotto WinBox possa regalare una piccola emozione, una sorpresa inaspettata, la speranza di avere una seconda chance se la prima è sfumata, regalando così ai nostri giocatori tanti sorrisi e qualche gratificazione ogni giorno”.

Da ottobre su tutti i concorsi SuperEnalotto c’è la novità WinBox

Dal concorso del 1° ottobre è dunque stata introdotta la nuova opportunità di vincita WinBox. Dal mese di ottobre in poi, quindi, si avrà la possibilità di aggiudicarsi ulteriori vincite semplicemente inquadrando il QR Code sulla ricevuta di gioco con la App Ufficiale SuperEnalotto.

Le vincite introdotte dalla novità WinBox sono:

fino a 500€ inquadrando il QR Code sulla ricevuta con la App Ufficiale SuperEnalotto: bisognerà fermare la trottola che compare sullo schermo e scoprire subito se si è vinto un premio da 500€, 100€, 20€ o 2€.

inquadrando il QR Code sulla ricevuta con la App Ufficiale SuperEnalotto: bisognerà fermare la trottola che compare sullo schermo e scoprire subito se si è vinto un premio da 500€, 100€, 20€ o 2€. fino a 50€ dopo l’estrazione con l’opportunità della Seconda Chance. Se la giocata è perdente, ma è una giocata che prevede il numero SuperStar, con WinBox si ha una possibilità in più per vincere: dopo l’estrazione, è sufficiente tornare sull’App Ufficiale del SuperEnalotto e scoprire subito se hai vinto un premio fino a 50€.

La novità di SuperEnalotto WinBox non esclude comunque le vincite immediate del Quadrato Magico che, così come WinBox, vengono assegnate in maniera del tutto casuale ai giocatori. Partecipare a WinBox non prevede alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo della giocata classica. Dal 1° ottobre, quindi, chiunque partecipi al concorso del SuperEnalotto, compilando la sua scheda o con le tante modalità di gioco alternative, potrà avvantaggiarsi di nuove opportunità di vincita in maniera del tutto gratuita oltre, ovviamente, a concorrere per il premio milionario messo in palio dal Jackpot.