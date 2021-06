Con una serie di eventi dedicati al tema della pace nell’arte, a Dante Alighieri e a Piero della Francesca, è iniziato il Wolf Film Festival, un concorso Nazionale e Internazionale di cortometraggi con la direzione artistica di Vincenzo Giannone, Mascia Spinicchia e Salvatore Macrì. Nell’affascinante sala proiezioni dell’Associazione Oroincentri via Alberico a Roma il 12 e il 13 giugno prossimi verranno trasmessi i corti in concorso, provenienti da diversi paesi e tutti ispirati da tematiche etiche, sociali e spirituali.

Nel corso delle prime serate di pre festival, presentate dall’attore e doppiatore Gabriele Palumbo, sono stati presentati i primi corti fuori concorso: La sirena del Bosco di Claudio Donati, I racconti della vita di Vincenzo Giannoe e Memorie Sbiadite di Valentina Galdi.

Tra gli ospiti della prima serata, l’attore Gianni D’amato, nel cast di uno dei cortometraggi in concorso del cortometraggio: Memorie Sbiadite.

In attesa di conoscere i vincitori e di incontrare gli artisti che riusciranno a partecipare alle serate di premiazione, possiamo rivelare qualche indiscrezione: in finale, valutati da una giuria tecnica e da una stampa, composte entrambe da appassionati e professionisti del settore, anche quattro cortometraggi italiani, uno dei quali prodotto da Rai Cinema. Gli altri corti in concorso, nonostante il festival sia solo alla prima edizione, provengono da diversi paesi nel mondo: dall’India all’Iran, dalla Spagna al Brasile.

Il Wolf Film Festival si prepara a diventare un appuntamento annuale, ci ha rivelato l’organizzatore Vincenzo Giannone, che ha già in mente qualche tema per le prossime edizioni e un’idea chiara su dove vorrebbe portare il suo giovane appuntamento con l’arte del racconto Corto in video.