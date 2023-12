Agenzia delle Entrate, Sistema Non Disponibile

Tutti i canali dell’Agenzia delle Entrate riportano lo stesso errore: il sistema non è disponibile. Cassetto fiscale, Sister … tutti i sistemi dell’Agenzia delle Entrate non disponibili

Sono giorni tremendi, soprattutto per la Pubblica Amministrazione. Dopo il ko ai server di PA Digitale, uno dei principali fornitori di software per la PA, tocca ai sistemi dell’Agenzia delle Entrate far registrare un down.

Questo il laconico messaggio che compare sul sito dell’Agenzia: “Il sistema non è al momento disponibile. I servizi saranno di nuovo attivi entro breve. Ci scusiamo per il disagio.” Al momento non è stato diramato alcun comunicato ma c’è già chi teme che i due eventi possano essere collegati.

L’attacco hacker ai sistemi di PA Digitale ha letteralmente mandato nel panico molti comuni, alle prese con la chiusura dei bilanci e della contabilità per il 2023. E ora il timore è che il down del sito dell’Agenzia delle Entrate possa essere collegato.