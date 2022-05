Amazon marketplace: quando l’analisi di mercato pre-lancio fa la differenza

Se sei tra coloro che hanno capito che il futuro è vendere on-line, sei sulla giusta strada. Tuttavia non sempre questo sogno può diventare realtà perché le difficoltà sono sempre dietro l’angolo.

Ti può capitare ad esempio di aver letto di venditori che hanno chiuso in perdita, perché non hanno saputo gestire tutte le fasi della vendita su Amazon. Stiamo parlando di una piattaforma che ti consente di vendere in tutta Europa, come è possibile dunque che alcuni non riescano a guadagnarci?

Ed è su questa verità che molti guru stanno costruendo il proprio business, facendo del marketing un prodotto, magari vendendoti corsi per imparare a vendere su Amazon. Non è detto tuttavia che possa bastare, o che le informazioni dispensate non possano addirittura essere dannose.

Amazon marketplace: vendere “modo sicuro” è possibile?

Probabilmente chi vuole sperimentare un’entrata extra, potrebbe anche provare a fare tentativi da solo. Eppure per tutti vale la regola che “il maestro è in grado di farci anticipare i tempi nella realizzazione dei nostri obiettivi”. Quindi a parità di sforzi risulta essere più performante e veloce la strategia di affidarsi a professionisti del settore.

Per poter far funzionare infatti un canale di vendita su Amazon, serve un’analisi di mercato per la giusta scelta del prodotto, del fornitore e le modalità di presentazione sulla piattaforma europea di vendita. Una consulenza professionale guarda dunque a tutti gli aspetti necessari alla creazione di un brand e alla proposta di prodotti al cliente. Per un canale business-to-consumer performante è possibile sfruttare la piattaforma Amazon che consente la vendita su tutto il mercato europeo, con un settaggio ed una guida per la corretta gestione dell’account appropriata, oltre ad una brand strategy che consideri tutto ciò che riguarda la creazione del logo, la scelta del brand e la tutela dello stesso.

Amazon marketplace: l’importanza dell’analisi pre-lancio

Trovare professionisti del settore non è una cosa semplice, soprattutto valutare i risultati derivanti dai servizi offerti richiede tempo e sforzo. La soluzione potrebbe essere quella di affidarsi ad agenzie specializzate nel settore in grado di offrire consulenza pre lancio su Amazon, con un portfolio clienti già consolidato e feedback clienti più che positivi.

Solo in questo modo sarà possibile avere una maggiore sicurezza di aver ottimizzato la propria strategia, al fine di raggiungere un obiettivo di vendita e dei traguardi di crescita. La vendita on-line di successo infatti, non è il frutto di un’intuizione, ma piuttosto richiede consapevolezza e conoscenza di tutte le regole fondamentali per l’apertura di un account, dalla gestione all’ottimizzazione del canale, evitando passi falsi, così da raggiungere un’espansione europea che potrebbe realmente cambiare la tua vita.

Raccontare le proprie idee ad un consulente capace di elaborarle, proiettando così le potenzialità e la scalabilità dei tuoi prodotti, consentirebbe di guardare a tutti gli elementi relativi alla creazione, allo sviluppo e alla gestione di un progetto di vendita on-line, basato su piattaforme che aprono a marketplace internazionali: una scelta che potrebbe segnare la strada per il successo.