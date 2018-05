Amazon Prime Reading: libri gratis per tutti gli abbonati

Amazon lancia una nuova iniziativa che sicuramente entusiasmerà tutti i divoratori di libri italiani. Arriva anche in Italia Amazon Reading: un nuovo servizio che consente a tutti gli utenti prime di accedere gratuitamente a una serie di libri che vanno da Harry Potter a Camilleri, passando per le favole classiche e Disney. Con questa soluzione il colosso dell’E-commerce si ripropone una nuova sfida nel mondo dell’editoria, un mercato che nell’ultimo anno ha mosso circa 2,7 miliardi di euro per l’industria creativa. Solo le pay TV hanno fatto meglio dell’editoria.

Come funziona

Gli abbonati Prime al portale e-commerce di Amazon possono accedere a libri, fumetti e altri contenuti dashboard presente sul sito senza senza costi aggiuntivi. Il servizio è disponibile sia per Kindle e tablet Fire di Amazon, ma anche per iPad, iPhone e dispositivi Android. Il mercato degli e-book, nel 2017, ha raggiunto quota 64 milioni di euro di valore crescendo oltre il 3,2%.

Reading in questo contesto si aggiunge ai, già tanti, servizi messi a disposizione per gli utenti Prime: consegne veloci gratuite e la possibilità di vedere film e serie tv con Prime Video. Con l’aggiunta dei libri l’offerta si completa e arriva a distanza due mesi dall’annuncio dell’aumento sull’abbonamento annuale Prime, il cui prezzo in Italia è passato dai 20€ agli attuali 36€.