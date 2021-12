Auguri di Buon Natale 2021: Frasi, Immagini, Messaggi e Video per Facebook e WhatsApp

Sono appena iniziate le festività natalizie nonostante un anno difficile, il 2021, in cui il Coronavirus lo ha fatto da padrone. Un 2021 da dimenticare per molti ma in cui si spera di trovare un po’ di serenità con le festività natalizie oramai imminenti. Di fatto il 24 dicembre, tradizionalmente la Vigilia di Natale, fa da apripista a una delle più importanti celebrazioni del Cristianesimo che è per l’appunto il Natale, ossia il giorno della nascita del Dio che si fa uomo per migliorare e salvare l’umanità. Ed è proprio nella notte tra il 24 e il 25 dicembre che avviene l’evento più atteso dai fedeli: la nascita di Gesù in una grotta di Betlemme, nella Giudea (Palestina).

In questo Natale per così dire atipico, fatto di mascherine, distanziamento sociale e zone colorate, non mancheranno di sicuro immagini, frasi e video di speranza da inviare ai propri cari con l’augurio che il 2021 sia migliore.

Buon Natale 2021, le frasi più belle

Gentilezza. Donarla, riceverla.

È questo il mio augurio di Natale.

Di cuore.

È questo il mio augurio di Natale. Di cuore. Natale una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa fare è che sia Natale ogni giorno!

È Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori! Auguri!

A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati.

Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti.

Trovare qualcuno a cui donare il cuore è il più bel regalo che possiamo farci. Buon Natale!

Guai se non ci fosse il Natale. Ci deve essere almeno un giorno dell’anno a ricordarci che siamo qui per gli altri e non solo per noi stessi.

Il Natale è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale.

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno.

Natale, il momento più magico e speciale per rinnovare il nostro affetto a chi vogliamo veramente bene. Auguri di cuore.

Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello

Natale non è tanto aprire i regali quanto aprire i nostri cuori.

Il Natale è magia, è lo stupore negli occhi dei bambini.

Buon Natale 2021, le immagini da inviare

Buon Natale 2020, video da inviare