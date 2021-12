Auguri di Buon Anno 2022: Frasi, Immagini e Video per Facebook e WhatsApp

Frasi, immagini e video del momento da inviare a Capodanno 2022. Ecco quali

Mancano pochi giorni alla fine del 2021 e ci si organizza per festeggiare Capodanno con amici e parenti a casa o magari al ristorante o ancora in qualche luogo turistico affascinante nonostante il periodo all’insegna del Covid e delle sue varianti. Magari qualcuno non potrà partecipare per un motivo X, e in occasioni del genere, il pensiero va a quella persona. Messaggi, video o immagini da inviare in segno di augurio non mancano in tal senso e dunque passiamo in rassegna le migliori.

Buon Anno 2022, frasi da inviare

Un altro anno di successo e di felicità è passato. Con ogni nuovo anno, arrivano maggiori sfide e nuovi progetti da realizzare. Ti auguro il coraggio, la speranza e la fede per superare tutti gli ostacoli. Che tu possa avere un 2022 meraviglioso e ricco di soddisfazioni. Tanti Auguri di buon 2022.

La speranza sorride alla soglia dell’anno che viene e sussurra: “Sarà più felice”. (Alfred Lord Tennyson)

Un nuovo Anno sta per arrivare: sii felice, non sprecare nessun momento, è prezioso. Festeggia con chi ami il Capodanno 2022 e preparati a vivere un anno SUPER! I migliori Auguri di Felice 2022!

Anche l’anno appena trascorso cade nel limbo silenzioso del passato. Lascialo perdere, perché era imperfetto, e grazie a Dio può svanire per sempre. (Brooks Atkinson)

Buon Anno! Festeggia e sorridi al nuovo anno, uno splendente anno nuovo ti sta attendendo. Tanti Auguri di Felice 2022.

Il primo giorno del Nuovo Anno: un fresco inizio. Un nuovo capitolo nella vita che attende di essere scritto. Nuovi quesiti da risolvere, da abbracciare e da amare, nuove risposte da scoprire e da vivere (Sarah Ban Breathnach)

Come gli uccelli lasciano alle spalle ciò che non hanno bisogno di portare… anche tu dimentica il dolore, la tristezza, la paura, i rancori ed i rimpianti. La vita è bella ed è appena giunto il nuovo anno per ricominciare. Buon 2022!

È capodanno: tra il cielo e la terra inizia l’armonia. (Masaoka Shiki)

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. (Benjamin Franklin)

Buon Anno 2022, immagini da inviare

Buon Anno 2022, video da inviare