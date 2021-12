Cosa si potrà fare a Capodanno? Coprifuoco, spostamenti e divieti

Divieto di feste in piazza, concerti cancellati, discoteche e sale da ballo chiuse e obbligo di mascherine FFP2: sono delle misure previste dal Decreto Festività in vista di Capodanno 2022

Il nuovo provvedimento, approvato lo scorso 23 dicembre per frenare il contagio del Covid 19 e in particolare della variante Omicron che imperversa in tutta Europa e non solo, pone una serie di ‘paletti’ da seguire in particolar modo nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio per quanto riguarda cenoni, feste, coprifuoco, spostamenti ed eventi. Tali misure saranno valide fino al 31 gennaio 2022.

Coprifuoco

Il Decreto Festività non prevede alcun coprifuoco per la notte di San Silvestro, per cui si potrà tornare a casa a qualsiasi ora.

Spostamenti e trasporto pubblico

Nessuna limitazione allo spostamento per le regioni che si trovano in zona bianca e gialla, dunque ci si potrà muovere liberamente passando da un Comune all’altro oppure da una Regione all’altra. Lo scenario cambia in caso di passaggio in zona arancione: a tal proposito infatti, occorrerebbe essere in possesso del Green pass per spostarsi altrove oppure per motivi comprovati di lavoro, salute o necessità. Passiamo adesso ai mezzi pubblici, per i quali si rendono obbligatori il certificato verde di base e la mascherina FFP2 da indossare. Misure che riguardano nello specifico bus, metropolitane, treni ad alta velocità, aerei e navi.

Cenoni al ristorante

Un’altra novità, rispetto allo scorso anno, riguarda la cena al ristorante in vista del veglione di Capodanno. Di fatto, è consentito consumare al tavolo purché in possesso di Super Green pass (vaccinati e guariti dal virus); stesso discorso se si consuma al bancone del bar.

Festa in casa

Cenoni e riunioni in famiglia sono altresì consentiti senza alcun limite al numero degli invitati.

Capodanno in piazza

Predisposto il divieto di “eventi, feste e concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto“.

Discoteche e sale da ballo

Scatta la chiusura fino al 31 gennaio di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi, concerti o feste comunque denominati, aperti al pubblico.

Viaggi all’estero

Sarà possibile trascorrere il Capodanno all’estero purché ci si attenga alle norme imposte da ciascun Stato. Per Tale motivo si consiglia di consultare il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina, dove sono disponibili le informazioni per l’ingresso negli altri Paesi. Tuttavia è disposto, secondo il Decreto Festività, che “gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera” compiano, anche a campione, test anti Covid negli scali aeroportuali, marittimi e terrestri.