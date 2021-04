Brufoli giganti con pus, i rimedi (Video)

I migliori rimedi contro quei brufoli giganti così antiestetici e fastidiosi che compaiono in forme diverse nel nostro corpo e spesso sono causati da un’alimentazione scorretta

Nel concreto si tratta di escrescenze più o meno grandi contenenti al loro interno il sebo in eccesso che si origina quando la pelle, essendo ostruita, è impossibilitata a rimuovere le masse grassose in essa annidate. Di norma il sebo, nella sua normalità, fa in mondo di mantenere la cute levigata e liscia.

Le dimensioni di brufoli giganti con pus

Detto questo, non è possibile stabilire la forma standard dei brufoli, specie di quelli giganti con pus che alimentano l’irritazione. Peraltro tendono a comparire in ogni parte del corpo e, a seconda della zona, assumono una connotazione ben precisa. Nello specifico:

cisti sebacee : sono brufoli giganti sottopelle che si manifestano per l’appunto sotto la cute e contengono sebo in eccesso;

: sono brufoli giganti sottopelle che si manifestano per l’appunto sotto la cute e contengono sebo in eccesso; Zona T (mento e fronte) : la fronte tende a sviluppare brufoli poiché essendo essa stessa oleosa, viene condizionata anche dalla presenza del cuoio capelluto, autentica fonte di sebo; quanto al mento, invece, la comparsa dei brufoli è dovuta ad esempio all’uso di cosmetici aggressivi e contenenti sostanze grasse oppure all’ostruzione dovuti ai peli incarniti;

: la fronte tende a sviluppare brufoli poiché essendo essa stessa oleosa, viene condizionata anche dalla presenza del cuoio capelluto, autentica fonte di sebo; quanto al mento, invece, la comparsa dei brufoli è dovuta ad esempio all’uso di cosmetici aggressivi e contenenti sostanze grasse oppure all’ostruzione dovuti ai peli incarniti; schiena e corpo : la crescita dei brufoli in queste zone è dovuta all’ostruzione che sudore e vestiti esercitano sulla pelle, proibendole così di effettuare il meccanismo di traspirazione;

: la crescita dei brufoli in queste zone è dovuta all’ostruzione che sudore e vestiti esercitano sulla pelle, proibendole così di effettuare il meccanismo di traspirazione; inguine: i brufoli sorgono in presenza di peli e sudore.

I rimedi per eliminare i brufoli giganti con pus

In genere i brufoli giganti con pus tendono a scomparire nell’arco di diverse settimana ma tuttavia non sempre è cosi, per cui non si esclude l’uso di farmaci o prodotti adatti per contrastarli. Inoltre si sconsiglia fortemente di spremerli evitando così l’insorgere di infezioni oppure la comparsa di cicatrici permanenti post guarigione.

Pertanto esistono dei rimedi efficaci da utilizzare per rimuovere con successo i brufoli giganti con pus avendo pur sempre cura di consultare il dermatologo prima di agire: infatti un gesto avventato potrebbe irritare ancora di più la zona interessata dal dolore. Dai metodi cosmetici esfolianti (scrub) all’impiego di farmaci ad azione antibatterica e comedolitica adepti all’eliminazione del problema, esistono in materia strategia da adottare per espugnare per questi nemici davvero irritanti e fastidiosi.

