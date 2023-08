Cannabis sativa e indica: differenza tra gli effetti

Nella distinzione tra le varietà di cannabis Sativa e Indica ci sono le caratteristiche fisiche delle piante, cicli di fioritura differenti e l’origine geografica. Un altro importante aspetto riguarda la differenza di effetti tra sativa e indica sul nostro corpo.

La Cannabis Sativa viene spesso associata a un aumento dell’energia, alla stimolazione mentale, all’euforia e alla creatività. Migliora la concentrazione, l’attenzione e lo stato d’animo. Può essere utilizzata durante il giorno, non avendo effetti sedativi.

La Cannabis Indica viene associata a un effetto calmante, alla riduzione di stress e ansia, e sollievo dal dolore. Aiuta a rilassare i muscoli e promuovere il sonno, grazie al suo effetto tranquillizzante sulla mente.

Esistono poi le varietà ibride, incroci tra sativa e indica, con una differenza variabile in termini di effetti. Infine, il profilo dei cannabinoidi, come THC e CBD, incide sugli effetti in modo significativo.

Descrizione delle due principali varietà di cannabis

La Cannabis Sativa ha origine nelle regioni tropicali e subtropicali, ma viene ormai coltivata con successo in varie parti del mondo. Una caratteristica delle piante è la loro notevole altezza e foglie lunghe e sottili, con una forma a dita, di una tonalità verde chiaro.

Un esempio di prodotto a base genetica 100% Sativa è la 11:11, le cui cime color blu/violaceo sono ricoperte di candidi cristalli di resina.

All’aspetto quindi si presenta cristallina e scintillante, mentre sotto il profilo aromatico risulta pungente, lievemente citrica e balsamica, con note di fondo delicatamente fruttate e tropicali.

Il gusto è intenso, deciso, con sentori speziati e note muschiate: l’ideale per gli amanti dei sapori più classici associati alla cannabis.

La Cannabis Indica nasce invece nelle zone montuose dell’Asia centrale, in paesi come l’Afghanistan, il Pakistan e l’India settentrionale. Le sue piante sono in generale più piccole e compatte rispetto a quelle di Cannabis Sativa, con una tendenza ad avere foglie più larghe e più scure, con una struttura più densa.

I suoi effetti maggiormente rilassanti, sedativi e calmanti dipendono principalmente dalla maggiore quantità di CBD che questa varietà contiene.

La Moon Rock è realizzata con infiorescenze selezionate di varietà Indica, imbevuta poi in resina frazionata di CBD e infine ricoperta con uno strato di polline di Hash, che porta a superare il 60% di CBD, per un effetto particolarmente intenso.

La grande ricchezza del profilo terpenico la rende estremamente piacevole al gusto: l’ideale per assaporare questo prodotto sarebbe tramite un vaporizzatore, un bong ad acqua o con l’utilizzo di un DAB.

Creme a base di CBD

La Crema CBD Idratante con Acido Ialuronico idrata a fondo, alleviando le infiammazioni cutanee, con un’efficace azione lenitiva e adatta a tutti i tipi di pelle: l’acido ialuronico le restituisce elasticità, e combinato alle proprietà idratanti, antinfiammatorie e anti-age del CBD va a creare un prodotto completo e dalle qualità uniche.

La Crema CBD Antidolorifica con Capsaicina, dalla potente azione antidolorifica, può essere impiegata per alleviare dolori reumatici, problemi alle articolazioni o per il riscaldamento muscolare di chi pratica sport. La capsaicina, grazie al suo effetto vasodilatatore, agisce direttamente sul microcircolo, favorendo l’irrorazione sanguigna dove viene applicata.