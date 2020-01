Capitale Italiana della Cultura 2021: le città candidate

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha comunicato la lista delle città candidate, in totale 44, al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2021. Entro il 2 marzo, annuncia il Mibact, i candidati devono presentare le relative candidature. Parma è la capitale italiana della Cultura 2020.

Capitale Italiana Cultura 2021: le candidate

Ecco la lista delle città candidate regione per regione: