eCommerce del futuro: le innovazioni che faranno tendenza

Che quello dell’eCommerce sia un mercato in salute e in costante crescita non è una novità: lo shopping online è ormai diventata un’abitudine consolidata, (soprattutto tra Millennial e Generazione Z)e il settore del commercio digitale continua a evolvere approfittando delle nuove tecnologie e delle innovazioni che vanno a rivoluzionare ulteriormente e in maniera sempre più specifica e personalizzata il modo in cui le persone fanno acquisti online.

Oltre a dotarsi di una piattaforma per eCommerce di nuova generazione, capace cioè di essere scalabile, sicura, flessibile ed estendibile, le aziende che operano nel mondo delle vendite sul web devono anche essere aggiornate sulle tendenze del prossimo futuro, in modo da anticipare i tempi e dotarsi di tutti gli strumenti per potenziare il proprio business online in modo efficiente e ottimizzato.

Tendenze eCommerce: Intelligenza Artificiale

L’Intelligenza Artificiale (IA), già fortemente presente e utilizzata nel panorama digitale, entrerà con forza nei processi di vendita online,rendendo gli eCommerce uno strumento ancora più potente ed efficace.

Grazie alla capacità di elaborazione rapida di gigantesche quantità di dati, agli algoritmi statistici e alle tecniche di machine learning, l’AI consentirà di creare customer experience totalmente personalizzate e percorsi di acquisto su misura elaborati in base alle preferenze, ai comportamenti e ai bisogni reali degli utenti, massimizzando conversioni, acquisti e fidelizzazione. Inoltre, permetterà alle aziende di automatizzare e semplificare la gestione di tutte le operazioni (inventario, logistica, assistenza, ecc.), riducendo gli errori, migliorando l’uso delle risorse e garantendo una riduzione dei costi.

L’Intelligenza Artificiale sarà poi fondamentale per generare contenuti nuovi in modo continuativo e dinamico, trasformando il brand in un punto di riferimento per il settore in cui opera e aumentando la percezione di fiducia nei suoi confronti da parte del pubblico.

Commercio conversazionale

Sempre grazie all’Intelligenza Artificiale, gli eCommerce del prossimo futuro potranno offrire assistenza istantanea ed efficiente tramite strumenti di messaggistica, chatbot e assistenti vocali a completa disposizione in tempo reale 24/7, alleggerendo in gran parte l’intervento umano, migliorando la risposta rapida alle domande degli utenti e fornendo consigli e guide personalizzate, per una customer experience positiva e soddisfacente.

Realtà Aumentata

Nel prossimo futuro l’eCommerce si evolverà sempre di più verso il Virtual Commerce grazie all’applicazione della realtà aumentata all’esperienza di acquisto. Se in passato l’idea di poter provare i prodotti in modo virtuale prima di acquistarli era pura fantascienza, l’epoca moderna lo sta rendendo possibile, offrendo agli utenti la possibilità di creare il proprio avatar virtuale. Questo porterà notevoli vantaggi in termini di coinvolgimento dei clienti, diminuzione dei resi e massimizzazione degli acquisti.

Headless commerce

L’headless commerce rappresenta l’evoluzione dell’e-commerce tradizionale. Si tratta di un nuovo sistema che permette di separare front end e back end, aiutando le aziende a gestire separatamente contenuti e funzionalità di acquisto dei singoli prodotti rispetto ai canali in cui vengono esposti e ai clienti di effettuare l’acquisto direttamente dove hanno visto il prodotto.

L’headless commercepotrà portare a un aumento delle vendite a buon fine, a una gestione più semplificata e a un’esperienza più fluida ed efficiente.