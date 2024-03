Serie animate e videogames: chi influenza chi?

Il mondo dell’arte e dell’intrattenimento, soprattutto in epoca moderna, vive di contaminazioni. Cinema, musica e teatro si mischiano continuamente creando opere che travalicano i generi, così come le arti visive superano i confini della tela per entrare in nuovi mondi. Una delle contaminazioni più recenti e di maggior successo è quella tra serie animate e videogiochi, e oggi scopriremo proprio i progetti meglio riusciti di questo particolarissimo binomio.

Tra le serie animate di maggior successo degli ultimi anni impossibile non citare Rick e Morty, parodia animata di Ritorno al Futuro. Rick e Morty è molto più di una semplice serie, ma un vero e proprio universo a tutto tondo con tanto di videogiochi dedicati, una nuova slot machine con mega jackpot disponibile su PokerStars Casino, piattaforma che ospita moltissimi titoli tratti da serie animate e film, fumetti e molto altro. E da più parti arrivano indiscrezioni anche su un possibile lungometraggio in via di realizzazione.

Nella vita tutti abbiamo visto almeno un episodio delle Tartarughe Ninja, soprattutto i nati a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90. Ebbene, le 4 tartarughe sono state protagoniste di un videogioco arcade degli anni ‘80 che è stato rimasterizzato per tutte le piattaforme nel 2022. Un titolo beat’em up in cui, vestendo i panni di Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello, vanno sconfitti alcuni dei cattivi più iconici della serie.

Uno dei cartoni animati di maggior successo degli ultimi anni è stato senza dubbio SpongeBob, la simpatica spugna gialla che ha fatto divertire milioni di spettatori in tutto il mondo. Ma non solo. SpongeBob è stato il protagonista anche di molti videogame, alcuni dei quali come SpongeBob SquarePants: Cosmic Shake (uscito a gennaio 2023) estremamente validi. In questo titolo, in particolare, dobbiamo aiutare SpongeBob a salvare i suoi amici in 7 diversi coloratissimi mondi.

Il rapporto tra serie e gaming non ha un solo senso: spesso sono stati gli stessi videogiochi a ispirare sceneggiati animati di grande successo. Che dire, ad esempio di Sonic, il velocissimo riccio blu simbolo di casa Sega che è arrivato sulle console 8 bit a inizio anni ‘90? Sonic ha impiegato appena 3 anni a passare dalle “cassette” allo schermo grazie a un cartone animato visto anche in Italia nel 1993. Successivamente ne sono arrivate altre, di serie, nel 1994, 1999, 2003 e 2014. L’ultima lo scorso dicembre è stata trasmessa in anteprima su Netflix. E a questo vanno aggiunti tre film ibridi, due già realizzati e uno in arrivo in questo 2024.

Gli amanti dei giochi a tinte dark-horror avranno sicuramente fatto una partita al franchise Castlevania nella loro vita e avranno accolto con gioia l’arrivo della serie ispirata al gioco su Netflix (uscita nel 2017). Creata e scritta da Warren Ellis e prodotta da Frederator Studios, Castlevania è una serie per adulti che narra le vicende del vampiro conte Vlad Dracula Țepeș che vuole terrorizzare tutto il popolo della Wallachia. Per vendicarsi userà un esercito di demoni che colpirà la popolazione locale. Riuscirà il cacciatore di mostri Trevor Belmont, aiutato dal mago Sypha Belnades e dal figlio di Dracula, Alucard, a salvare i suoi concittadini dalla terribile minaccia?

League of Legends è uno dei videogiochi di maggior successo della storia dell’industria videoludica che ogni anno registra milioni di download e che si è trasformato in breve tempo in uno degli e-sports più seguiti del pianeta. Ebbene di League of Legends esiste anche una serie TV, intitolata Arcane, creata da Christian Linke e Alex Yee di quella stessa Riot Games ideatrice del gioco. La prima stagione, uscita nel 2021, è stata un vero e proprio caso editoriale e ha riscosso premi (Annie Awards ed Emmy) e incredibili recensioni positive da parte della critica. La seconda stagione è attualmente in produzione e narrerà ancora una volta le vicende delle sorelle Vi e Jinx, impegnate sui due lati di un conflitto tra la ricca città di Piltover e il poverissimo quartiere di Zaun.