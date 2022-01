Chi è Aka7even? Biografia, Instagram, Fidanzata e Sanremo

Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, è uno dei big del Festival di Sanremo 2022

Aka7even: biografia, peso e altezza

Aka7even è il nome d’arte di Luca Marzano, talentuoso cantante e rapper nato a Vico Equense, nel Napoletano, il 23 ottobre 2000. Il suo segno zodiacale è lo Scorpione e pochi dettagli trapelano su peso e altezza. Con la passione per la musica che coltiva sin da piccolo grazie al padre, che di professione faceva il Dj.

Aka7even tra X Factor e Amici, la carriera

Prima di imporsi come “Aka7even”, Luca Marzano partecipa ai provini di X Factor 2017 (edizione in cui Fedez vestiva i panni del giudice) e impressiona tutti esibendo al piano forte la cover di Bruno Mars dal titolo “When I was your man”. Vince e convince il giovane Luca che arriva fino ai bootcamp, oltre i quali però non è riuscito ad andare avanti.

Chiusa l’esperienza a X Factor, il cantante decide di vestire i panni di ‘Aka7even‘, nome d’arte che si ispira a due dettagli: il primo riguarda ‘A.k.a‘, ovvero acronimo inglese che significa “also known as” (come); il secondo, invece, si riferisce al numero 7, come sette sono stati i giorni di coma provocato da una brutta encefalite. Aka7even, che si richiama ad artisti di fama internazionale come Bruno Mars, The Weekend, Michael Jackson e Justin Bieber, colleziona duetti interessanti tra i quali si ricorda la collaborazione con Biondo in occasione di “Coco”.

Nel 2020 decide di misurarsi con altri sfidanti di livello alla 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivando alla fase finale terzo e secondo nella categoria canto. Al termine di questa incredibile esperienza, Aka7even sforna successi come “Mi Manchi” e “Loca“.

Nell’estate 2021 si esibisce ad eventi importanti come Battiti Live e i SEAT Music Awards, mentre il 14 novembre seguente riceve l’MTV Europe Music Award come miglior artista italiano a Budapest, in Ungheria.

Aka7even, il profilo Instagram

Aka7even ha un profilo Instagram ufficiale (@aka_7_even) seguito da oltre 890 mila followers.

Aka7even a Sanremo 2022

Aka7even è uno dei big che si esibirà sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo, in programma dal 1º al 5 febbraio. La canzone che interpreterà si intitola “Perfetta così“.

Mi manchi di Aka7even, testo e video

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di te?

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di te?

Mi manca il respiro la notte

Mi manca il sapore di un bacio

Mi mancano le tue carezze spontanee di quanto passavi per caso

Mi mancano i vuoti che tu mi colmavi sapendo anche dove eravamo

Mi mancano gli occhi di te che guardandomi su c’era scritto “ti amo”

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di te?

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di te?

Mi manca guardarti

Mentre dormi, mentre parli, mentre sogni

E ti nascondi in debolezze che non hai

Mi manca svegliarmi al mattino, vedendoti in giro

E sapendo che da me verrai

Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po’ mi mancherai

Chissà se ti mancherò

Perché mancarsi è universale

Chissà se ti rivedrò

Perché mancarsi fa più male

Di non averti più

Di non amarti più

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di te?

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di te?

Mi manca guardarti

Mentre dormi, mentre parli, mentre sogni

E ti nascondi in debolezze che non hai

Mi manca svegliarmi al mattino, vedendoti in giro

E sapendo che da me verrai

Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po’ mi mancherai

C’è che sto bene con te

E che mi manchi anche quando ci sei, ah

So che stai bene con me

E se ti manco qualcosa c’è

Mi manca guardarti

Mentre dormi, mentre balli, mentre sogni

E ti nascondi in debolezze che non hai

Mi manca svegliarmi al mattino, vedendoti in giro

E sapendo che da me verrai

Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po’ mi mancherai

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di te?

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di me?