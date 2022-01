Perfetta così di Aka7even: significato, testo e video

Aka7even è uno dei big più attesi in questa 78esima edizione del Festival di Sanremo in programma dal 1 al 5 febbraio

Il giovane cantante, che tra le altre ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi 2021 ed è autore di hit come ‘Loca’ o ‘Mi manchi’, si esibirà sul palco dell’Ariston con il brano intitolato “Perfetta così“.

Perfetta così di Aka7even, il significato

Dalle sfumature ‘rockeggianti’, “Perfetta così” è l’inno all’amore che Aka7even intonerà al Festival di Sanremo. Un brano, quindi, che affronta un tema forte e sentito come l’amore colto in tutta la sua essenza. Il testo si riferisce propriamente all'”amore totale” a rivolto “una donna che sa togliere il fiato“. In poche parole, fa notare Aka7even nella canzone, l’amore “non si ferma all’aspetto fisico” bensì “include la capacità di cambiare una vita“.

Perfetta così, il testo

Non ti ho cercata mai

Inaspettata ma

Tu sei per me

Lo spazio che nel tempo

Non mi ha fatto sentire solo

Eri così fragile che

Avevi paura di me

Di te, di noi

Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?

Non vedi che sei bella bella bella così

Sei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

E sorridi

Perché quando lo fai tu mi uccidi

I tuoi occhi il tuo corpo i vestiti

Quelli miei che indossavi

Così con te avevi una parte di me

Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava

Sei la prima persona a cui sono mancato, che anche a me mancava

Su di me c’è il tuo profumo

Su di te c’è il mio respiro

Mi togli il fiato e poi ti dico

Sei bella così così così

Perfetta così di Aka7even, il video

Il video di “Perfetta così” sarà presto disponibile.