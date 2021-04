Chi è Alice De Bortoli? Età, Instagram e Fidanzato

Tra Instagram e Il Collegio, Alice De Bortoli è diventata un personaggio famosissimo tra i più giovani. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua attività sui social e sulla sua vita.

Nonostante frequenti ancora le scuole superiori, Alice De Bortoli sembra aver già scelto il suo futuro che non potrà che essere all’interno del mondo della comunicazione. Pur trattandosi di una ragazza minorenne, il suo profilo Instagram ufficiale conta già quasi due milioni di followers e tanti sono i progetti e le collaborazioni che la vedono coinvolta. Il suo pubblico, ovviamente, è molto giovane e molto appassionato di ciò che è in grado di proporre sui social ma molti suoi fan sono interessati a sapere qualche cosa di più sulla vita ”reale” della loro beniamina.

Quanti anni ha Alice De Bortoli?

Alice De Bortoli ha diciassette anni e mezzo: infatti, è nata l’8 ottobre del 2003. Attualmente, come detto, è una studentessa liceale che frequenta il liceo delle scienze umane con indirizzo economico-sociale. Tra pochi mesi compirà diciotto anni e diventando maggiorenne avrà ancora più possibilità di portare avanti i suoi progetti di vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

Chi è Alice De Bortoli?

Alice De Bortoli è una delle giovani influencer italiane più note. Si tratta di una ragazza che, nonostante la giovane età, ha saputo sfruttare al meglio le potenzialità dei social, soprattutto Instagram e Tik Tok, e adesso collabora con brand estremamente importanti come, per esempio, l’Inter che si avvale delle sue competenze per migliorare la sua presenza sui social.

Come detto, Alice frequenta ancora il liceo e a quanto pare non ha nessuna intenzione di mettere da parte il suo percorso di studi. Stando a quanto da lei stessa raccontato, nel suo futuro ci sarà sicuramente il mondo dello spettacolo e della moda anche se, per il momento, ancora non c’è un progetto preciso. Nella sua breve carriera già può vantare alcune apparizioni in video musicali come, per esempio, quello del brano È un attimo di Thomas.

Alice De Bortoli è fidanzata?

Alice De Bortoli al momento non è fidanzata o quantomeno non ha voluto rendere nota una sua eventuale relazione. I fan e qualche ”esperto” di gossip aveva ipotizzato che tra di lei e Thomas, cantante quasi suo coetaneo prodotto della scuola di Amici, potesse esserci qualcosa in più di un’amicizia ma tale ipotesi è stata smentita dai diretti interessati.