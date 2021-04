Chi è Claudio Capéo? Biografia, canzoni, Instagram e Youtube

Claudio Capéo è un cantante francese affermatosi sul mercato musicale italiano che sarà tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2021 a Roma

Classe 1985, Cladio Ruccolo (il suo vero nome), nasce il 10 gennaio a Cernay, in Francia. Di segno Capricorno, l’artista di origini italiane trascorre la sua infanzia a Steinbach, in Alsazia, dove ben presto coltiva la passione per la musica e impara a suonare la fisarmonica. Ben presto intraprende la carriera musicale creando un gruppo con il quale pubblica due album: El Vagabond (2010) e Miss Mondo (2012).

La svolta vera e propria per Claudio Capéo arriva tuttavia nel 2016 con la partecipazione alla quinta edizione di The Voice Francia; quell’esperienza rappresenterà un pass importante per il cantante francese che si fa apprezzare per talento, inventiva, duttilità e voce.

Claudio Capéo, rimasto sempre legato all’Italia, ha pubblicato nel 2020 un disco intitolato Penso a te, che raccoglie grandi classici oltre che Ciao mia bella, realizzata insieme a Gianna Nannini con Pacifico e Davide Esposito.

Claudio Capéo su Instagram

Claudio Capéo ha un profilo Instagram ufficiale (@claudiocapeo) seguito da 126mila followers.