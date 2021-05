Chi è Diana Poloni, compagna di Renga? Età, Instagram, figli, foto e ristoranti

Diana Poloni è fidanzata dal 2015 con il noto cantante e cantautore Francesco Renga, che di recente si è esibito sul palco Ariston di Sanremo, giunto alla 71esima edizione

Discreta e riservata, non si sa molto sulla vita privata di Diana Poloni: la donna non fa parte del jet set italiano e si occupa di risorse umane in una società operante nel settore dei distributori automatici. Proviamo comunque a tracciare un quadro della sua biografia.

Diana Poloni: biografia, età, figli e ristoranti

Pochi dettagli trapelano sulla sfera privata di Diana Poloni, fidanzata di Francesco Renga. La donna, probabilmente coetanea del cantante, è nata a Brescia e pare, come accennato in precedenza, che lavori nelle risorse umane in un’azienda che si occupa di distributori automatici. Peraltro è una chef di successo nonché proprietaria di una catena di ristoranti nella sua città

Diana Poloni e Francesco Renga

Diana Poloni entra in un momento particolare e delicato della vita di Francesco Renga, ovvero la rottura con Ambra Angiolini. Conosciutisi nel 2015, la coppia è stata da sempre unita e affiatata e la loro relazione è stata ufficializzata solamente di recente.

Diana Poloni su Instagram

Diana Poloni ha un profilo Instagram ufficiale (link qui).