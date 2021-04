Chi è Donatella Bianchi? Età, Marito e Altezza della presidente del WWF

Donatella Bianchi è un volto noto della televisione conosciuto dal grande pubblico soprattutto grazie alla trasmissione Linea Blu che conduce dal 1999. Negli anni Donatella Bianchi ha sviluppato una spiccata attenzione alle problematiche ambientali tanto da divenire nel 2014 presidente del WWF. Dopo il primo lockdown è stata selezionata dal Governo Conte per entrare a far parte della famosa task force Colao incaricata di stilare un piano per la ripresa economica del Paese dopo la pandemia.

Donatella Bianchi è nata il 1 ottobre 1963 e, pertanto, la sua età è di 57 anni. È stata sposata con il collega Osvaldo Bevilacqua dal quale ha avuto la sua figlia primogenita Federica. Dopo la fine del matrimonio con Bevilacqua, nel 2012 ha contratto nuove nozze con l’imprenditore Tommaso Muntoni, padre di Pierluca, secondo figlio della giornalista. Donatella Bianchi è alta 1,69 m per un peso di circa 53 kg.

Chi è Donatella Bianchi?

Donatella Bianchi è una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e, come detto, dal 2014 ricopre l’importante incarico di presidente del WWF. La sua carriera televisiva inizia davvero molto presto: infatti, già all’età di quindici anni Corrado intravede in lei del talento e la inserisce nel cast della sua Domenica In. Crescendo si avvicina al mondo del giornalismo e, soprattutto, al mondo della natura e dell’ambiente diventando inviata speciale di Serena Variabile, trasmissione in onda negli anni ’80 su Rai Due.

Successivamente entra a far parte della redazione del Tgr Lazio e contemporaneamente si cimenta nella conduzione di programmi radiofonici come ”Senti la montagna” e ”Quando i mondi si incontrano”. Nel 1999 arriva finalmente Linea Blu, il programma che conduce oramai da oltre vent’anni e che l’ha vista rimanere protagonista nonostante l’alternarsi di co-conduttori al suo fianco. Come detto, fuori dall’ambito televisivo porta avanti alcune importanti battaglie per l’ambiente che l’hanno spinta, oltre ad assumere l’incarico di presidente del WWF, anche a scrivere dei libri come L’eredità del mare pubblicato nel 2020 da Rai Libri.