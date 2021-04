Chi è Francesca Galeotti? Età, peso, altezza e Instagram dell’ex corteggiatrice

Francesca Galeotti è una modella conosciuta soprattutto per aver partecipato a Uomini e Donne 2020/21, condotto da Maria De Filippi

La giovane corteggiatrice ha sceso le scale del format di Canale 5 per conquistare il tronista Gianluca De Matteis, che in seguito ha abbandonato il trono.

Francesca di Uomini e Donne: età, peso e altezza

Nessun dettaglio circa la vita privata trapela su Francesca, ex corteggiatrice dell’edizione 2020/21 di Uomini e Donne, reality condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel corso delle esterne la ragazza non ha raccontato molto di sé: da quanto appreso, lavora come modella e tra l’altro svolge il ruolo di ambasciatrice per un salone di bellezza. Francesca, che di cognome fa Galeotti, vive la propria quotidianità divisa com’è tra Milano, Firenze e Roma. Come accennato in precedenza, la modella si è fatta conoscere presso il piccolo schermo per aver corteggiato il tronista Gianluca De Matteis.

L’abbandono di Gianluca De Matteis

Il percorso di Gianluca De Matteis, tronista dell’edizione 2020/21 di Uomini e Donne, è stato turbolento e incerto, conclusosi di fatto con l’abbandono del programma. Dopo mesi il ragazzo ha spiegato a Nuovo la scelta che lo ha spinto a lasciare il trono: “Non avevo costruite niente e avevo difficoltà a creare un rapporto importante”. E ha aggiunto: “Mi sono accorto che non avevo costruite niente e che avevo difficoltà a creare un rapporto importante. È stata una scelta molto difficile”. Nonostante un nulla di fatto, Gianluca De Matteis si reputa “molto contento sia per l’esperienza che ho vissuto sia perché sono sempre stato vero e coerente”, tra l’altro ribadendo di non aver mai tradito il pubblico.