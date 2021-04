Chi è Giulia Michelini? Figlio, fidanzato, età, altezza, sorella e Instagram

Giulia Michelini è un’attrice conosciuta per aver interpretato Rosy Abate, la “regina di Palermo”, nella serie televisiva Squadra antimafia Palermo oggi e nello spin-off Rosy Abate

Nata a Roma il 2 giugno del 1985, sotto il segno dei Gemelli, Giulia Michelini nutre da sempre una profonda passione per il mondo della recitazione. Diplomatasi al liceo classico, la bella Giulia esordisce all’età di 17 anni nel ruolo di Sabina, in Distretto di polizia. Ma la notorietà vera è propria arriva nel 2009 con la fiction Squadra Antimafia, dove ha interpretato Rosy Abate.

Giulia Michelini: vita privata, marito e figlio

Giulio Cosimo è il figlio di Giulia Michelini nato dalla relazione con Giorgio Cerasuolo. In diverse interviste ha confessato quanto sia importante il piccolo Giulio: “Mio figlio è la luce dei loro occhi, non so come farebbero se non ci fosse. E non so come farei io senza di loro, perché mi hanno aiutata tantissimo: quando lavoro, Cosimo sta con i miei genitori”.

Nella vita privata l’attrice ha mostrato sempre una certa discrezione per cui poco si sa circa il suo stato sentimentale. In passato è stata impegnata con l’attore Andrea Napoleoni, conosciuto sul set di Ricordati di me, e tra il 2008 e il 2009 con Giorgio Pasotti.

Chi è la sorella di Giulia Michelini?

Paola Michelini, sorella maggiore di Giulia, nasce a Milano nel 1980. Da sempre appassionata di recitazione e di teatro, si diploma al liceo classico a Roma e successivamente ottiene il diploma all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico nel 2003.

Non solo è attiva nel teatro, ma muove i primi passi nel cinema partecipando al cast di Cado Dalle Nubi, film diretto da Checco Zalone nel 2009. Nel 2017 veste i panni di Regina Santaga-Manetti, nemica di Rosy Abate (interpretata dalla sorella Giulia) nell’omonima seria. Per quanto riguarda la vita privata, Paola Michelini è fidanzata da anni col collega Niccolò Senni.